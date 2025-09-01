 

USR Ploiești se dezice de boicotul din Consiliul Local

Roxana Tănase
Roxana Tănase

Data:

USR Ploiești s-a dezis, luni, de acțiunile aleșilor locali ai formațiunii politice, în Consiliul Local Ploiești. USR Ploiești a anunțat că doi dintre cei trei consilieri ai formațiunii politice se află în procedura standard de excludere.

Anunțul USR Ploiești vine în contextul în care, consilierii USR, alături de cei de la PSD, PNL și AUR, au blocat două proiecte de investiții, respectiv regenerarea urbană a lizierei de lângă UPG și achiziția a 20 de tramvaie. (Detalii AICI)

„Conducerea USR Ploiești dorește să clarifice poziția organizației municipale cu privire la unele informații apărute în mediul online, referitoare la votul unor consilieri locali din Ploiești. Cei trei consilieri sunt: Anca Popa, Antonio Pârâu-Enache și Răzvan Enescu.

Precizăm că primii doi consilieri nu mai reprezintă principiile și interesele USR și se află în procedura statutară de excludere din partid.

În ceea ce îl privește pe consilierul Răzvan Enescu, acesta nu s-a consultat cu Biroul Local în privința votului. Situația acestuia urmează să fie clarificată în cel mai scurt timp.

USR Ploiesti isi reafirmă angajamentul față de ploieșteni de a susține orice proiect benefic comunității, bazat pe fundamente financiare solide”, a anunțat USR Ploiești, pe Facebook.

