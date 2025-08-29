- Publicitate -

Reacția liderilor PSD și PNL la acuzele lui Polițeanu

Roxana Tănase
Autor: Roxana Tănase

Data:

După ce primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu (independent) a acuzat PSD și PNL că blochează modernizarea Ploieștiului, Observatorul Prahovean a solicitat reacția liderilor celor două formațiuni politice. „Tot ce ne dorim este o comunicare și o transparență mai bună cu privire la aceste decizii cu impact pe termen mediu și lung”, susține Bogdan Toader, președintele PSD Ploiești.

- Publicitate -

Ultima ședință a Consiliului Local Ploiești, de ieri, nu a fost lipsită de scandal, pe tema a două proiecte de hotărâri. Este vorba de regenerarea urbană a lizierei de la UPG Ploiești (Detalii AICI), dar și de achiziția a 20 de tramvai noi (Detalii AICI).

Primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu, a susținut, într-o postare pe Facebook, că „PSD&PNL au blocat proiectul primului parc modern de după 1989 din Ploiești (liziera de la UPG- vezi detalii aici: https://bit.ly/LizieraUPG)”.

„Suplimentar, PSD&PNL au blocat momentan achiziția a 20 de tramvaie noi prin refuzul de a pune pe ordinea de zi un contract de finanțare ramursabilă și nerambursabilă (adică și bani gratis) pentru achiziția a 20 de tramvaie noi și refacerea acoperișului depoului de tramvaie”, a mai precizat primarul Ploieștiului.

Viața Prahovei

Școala de vară la Urlați. Copiii au învățat cum se fabrică hârtia

A cincea ediție consecutivă a Școlii de Vară de la Parohia „Sfinții Voievozi” Urlați i-a învățat pe copii tainele fabricării hârtiei. Aceștia au vizutat...
- Publicitate -

Bogdan Toader, președintele PSD Ploiești: „Tot ce ne dorim este o comunicare și o transparență mai bună”

Contactat telefonic, deputatul Bogdan Toader, președintele PSD Ploiești, susține că și-ar dori o comunicare și o transparență mai bună în cazul investițiilor.

„Și noi ne dorim tramvaie noi, dar trebuie să vedem care sunt costurile. Trebuie să vedem câte tramvaie ne permitem în acest moment și trebuie să vedem și alte oportunități de finanțare cu fonduri nerambursabile.

Tot ce ne dorim este o comunicare și o transparență mai bună cu privire la aceste decizii cu impact pe termen mediu și lung”, a susținut deputatul Bogdan Toader, președintele PSD Prahova.

- Publicitate -

Deputat Mircea Roșca, președintele PNL: „Am încredere în primar că va prezenta strategia de dezvoltare a Ploieștiului”

„Faptul că a făcut afirmațiile acestea, probabil, a fost la un moment de supărare sau de neînțelegere.

Am încredere totală în înțelepciunea domnului primar că va avea capacitatea necesară să convingă aleșii locali din Consiliul Local că are toate intențiile bune și că există o strategie de dezvoltare.

Din punctul de vedere, al Partidului Național Liberal, va avea tot sprijinul când vom vedea care este această strategie, această viziune, pentru dezvoltarea municipiului Ploiești.

Politic

Axinia (ECR) va discuta cu Comisia Europeană despre necesitatea reformării CCR

Adrian Axinia (ECR), liderul europarlamentarilor AUR, solicită demisia tuturor judecătorilor CCR care au decis anularea alegerilor prezidențiale din 2024, după declaraţiile Iuliei Scântei în...
- Publicitate -

Propunerea PNL pentru funcția de viceprimar în persoana doamnei Zoia Staicu a fost tocmai în perspectiva de a face echipă cu domnul primar, dar nici până la această oră nu am aflat nici măcar atribuțiile doamnei Zoia Staicu.

Am încredere în domnul primar că va prezenta această strategie de dezvoltare a Ploieștiului”, a precizat Mircea Roșca, președintele PNL Prahova.

Paul Palaș, consilier local PSD: Respingem categoric atacurile lansate de primarul Mihai Polițeanu

La rândul său, consilierul local Paul Palaș, liderul grupului PSD din Consiliul Local Ploiești, a reacționat, vineri, cu privire la acuzațiile primarului Ploieștiului.

- Publicitate -

„Grupul consilierilor PSD nu blochează modernizarea transportului public, dimpotrivă. Vrem dezvoltare, dar nu cu orice preț. Cerem transparență, responsabilitate și decizii luate în interesul cetățenilor – nu proiecte impuse cu 2 ore înainte de ședință și fără date complete privind sursa de finanțare, durata sau valoarea creditului”, concluzionează consilierul local Paul Palaș, în postarea pe Facebook.

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

1 COMENTARIU

  1. mda…domnii consilieri , au frecat-o ani de zile prin ședințele de consiliu local ( pe bani, desigur) și acum când sunt proiecte cu impact pe ordinea de zi, invoca tot felul de motive.

    ps: Bogdan și Mircea : ce, și mai ales cine va recomanda în politica actuală ? …

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

Alexandru Olteanu -
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...

Povestea afacerii din Câmpina care dă viață lemnului

Alexandru Olteanu -
Când ai nevoie să bați în lemn și în...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Dan Helciug și magia Queen Simfonic la Republik Fest

0
Pe scena Republik Fest 2025, Dan Helciug va aduce...
Exclusiv

Grevă spontană în mai multe primării din Prahova

2
Proiectul de lege privind reducerea cu 25% a personalului...
Exclusiv

Lista școlilor și grădinițelor din Prahova fără autorizație ISU

0
Cu o săptămână înaintea începerii noului an școlar, 46...
Exclusiv

Post de Poliție cu WC în curte și fără geamuri, în cea mai bogată comună a județului

1
Suntem în 2025, iar în cea mai bogată comună...
Exclusiv

UM Plopeni, în pragul colapsului: jumătate din specialiști ar putea dispărea

1
În timp ce Uzina Mecanică Plopeni (UMP) marchează o...
- Publicitate -

Știri noi

Auto-moto

De la 1 septembrie se scumpește rovinieta. Noile tarife

0
Începând de luni, 1 septembrie 2025, prețul rovinietei se...
Eveniment

Tânără din Posești, hărțuită de un bărbat, acuzații la adresa polițiștilor

0
O tânără de 27 de ani, din comuna Posești,...
Sănătate

Sprijin psihologic, decontat de stat, pentru pacienții oncologici

0
Pacienții oncologici vor beneficia de sprijin psihologic decontat de...
Administrație

Festivitate de înmânare a contractelor de finanțare nerambursabilă 2025 

0
Președintele Consiliului Județean Prahova, Virgiliu Daniel Nanu, invită organizațiile...
Viața Prahovei

Campanie de colectare a deșeurilor electrice, în Mănești

0
Între 1 și 5 septembrie 2025, în comuna Mănești,...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Parcare la bloc, cu taxă, la Ploiești. Un loc la șapte mașini

2
Invitații lui Marius Nica în podcastul Observatorul Prahovean LIVE...
Emisiuni

Cine este Alexis Stan, cel mai tânăr pilot de drift din Europa

0
În luna aprilie 2025, Alexis Stan, în vârstă de...
Emisiuni

Ce surprize au pregătit organizatorii la Republik Fest 2025

0
Vlad Mateescu, directorul filarmonicii din Ploiești, a  fost invitatul...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

O țară guvernată cu teme false, cu tineri abandonați

2
În timp ce agenda publică este umplută de teme...
Opinii Voxpublica

Conflict la Ploiești: Primar – Consiliul Local. Deja vu?

14
Cui îi pasă de ploieșteni în aceste zile în...
Opinii Voxpublica

Cum ne fură statul cu TVA-ul. Facturile, umflate cu 2%

0
Guvernul a majorat cota TVA de la 19% la...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Axinia (ECR) va discuta cu Comisia Europeană despre necesitatea reformării CCR

Observatorul Prahovean -
Adrian Axinia (ECR), liderul europarlamentarilor AUR, solicită demisia tuturor...

Chiul în masă al consilierilor ploieșteni

Marius Nica -
Primarul Mihai Polițeanu (independent) a convocat  astăzi o ședință...

AUR și POT curtează PSD pentru o nouă alianță guvernamentală

Claudiu Vasilescu -
Partidul Social Democrat își joacă propria carte în cadrul...

Scandal în Coaliție pe tema pensiilor private

Roxana Tănase -
Proiectul privind pensiile private a generat un scandal uriaș...
- Publicitate -

Axinia (ECR): Europa va plăti taxe uriașe către SUA

Observatorul Prahovean -
Adrian Axinia, liderul europarlamentarilor AUR, partid membru al Grupului...

Funeraliile lui Iliescu, motiv de boicot al ședinței de Guvern

Corina Matei -
Miercuri, 6 august 2025, Partidul Social Democrat (PSD) a...

Călin Georgescu cu alai printre sinistrați: ”Ajutați sau e miting?”

Claudiu Vasilescu -
Fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, a fost vineri...

Trei parlamentari din Prahova rămân fără bani de chirie

Marius Nica -
O lege intrată în vigoare săptămâna trecută prevede ca...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean