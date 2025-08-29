Reacția liderilor PSD și PNL la acuzele lui Polițeanu

După ce primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu (independent) a acuzat PSD și PNL că blochează modernizarea Ploieștiului, Observatorul Prahovean a solicitat reacția liderilor celor două formațiuni politice. „Tot ce ne dorim este o comunicare și o transparență mai bună cu privire la aceste decizii cu impact pe termen mediu și lung”, susține Bogdan Toader, președintele PSD Ploiești.

- Publicitate -

Ultima ședință a Consiliului Local Ploiești, de ieri, nu a fost lipsită de scandal, pe tema a două proiecte de hotărâri. Este vorba de regenerarea urbană a lizierei de la UPG Ploiești (Detalii AICI), dar și de achiziția a 20 de tramvai noi (Detalii AICI).

Primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu, a susținut, într-o postare pe Facebook, că „PSD&PNL au blocat proiectul primului parc modern de după 1989 din Ploiești (liziera de la UPG- vezi detalii aici: https://bit.ly/LizieraUPG)”.

„Suplimentar, PSD&PNL au blocat momentan achiziția a 20 de tramvaie noi prin refuzul de a pune pe ordinea de zi un contract de finanțare ramursabilă și nerambursabilă (adică și bani gratis) pentru achiziția a 20 de tramvaie noi și refacerea acoperișului depoului de tramvaie”, a mai precizat primarul Ploieștiului.

Viața Prahovei Școala de vară la Urlați. Copiii au învățat cum se fabrică hârtia A cincea ediție consecutivă a Școlii de Vară de la Parohia „Sfinții Voievozi” Urlați i-a învățat pe copii tainele fabricării hârtiei. Aceștia au vizutat...

- Publicitate -

Bogdan Toader, președintele PSD Ploiești: „Tot ce ne dorim este o comunicare și o transparență mai bună”

Contactat telefonic, deputatul Bogdan Toader, președintele PSD Ploiești, susține că și-ar dori o comunicare și o transparență mai bună în cazul investițiilor.

„Și noi ne dorim tramvaie noi, dar trebuie să vedem care sunt costurile. Trebuie să vedem câte tramvaie ne permitem în acest moment și trebuie să vedem și alte oportunități de finanțare cu fonduri nerambursabile.

Tot ce ne dorim este o comunicare și o transparență mai bună cu privire la aceste decizii cu impact pe termen mediu și lung”, a susținut deputatul Bogdan Toader, președintele PSD Prahova.

- Publicitate -

Deputat Mircea Roșca, președintele PNL: „Am încredere în primar că va prezenta strategia de dezvoltare a Ploieștiului”

„Faptul că a făcut afirmațiile acestea, probabil, a fost la un moment de supărare sau de neînțelegere.

Am încredere totală în înțelepciunea domnului primar că va avea capacitatea necesară să convingă aleșii locali din Consiliul Local că are toate intențiile bune și că există o strategie de dezvoltare.

Din punctul de vedere, al Partidului Național Liberal, va avea tot sprijinul când vom vedea care este această strategie, această viziune, pentru dezvoltarea municipiului Ploiești.

Politic Axinia (ECR) va discuta cu Comisia Europeană despre necesitatea reformării CCR Adrian Axinia (ECR), liderul europarlamentarilor AUR, solicită demisia tuturor judecătorilor CCR care au decis anularea alegerilor prezidențiale din 2024, după declaraţiile Iuliei Scântei în...

- Publicitate -

Propunerea PNL pentru funcția de viceprimar în persoana doamnei Zoia Staicu a fost tocmai în perspectiva de a face echipă cu domnul primar, dar nici până la această oră nu am aflat nici măcar atribuțiile doamnei Zoia Staicu.

Am încredere în domnul primar că va prezenta această strategie de dezvoltare a Ploieștiului”, a precizat Mircea Roșca, președintele PNL Prahova.

Paul Palaș, consilier local PSD: Respingem categoric atacurile lansate de primarul Mihai Polițeanu

La rândul său, consilierul local Paul Palaș, liderul grupului PSD din Consiliul Local Ploiești, a reacționat, vineri, cu privire la acuzațiile primarului Ploieștiului.

- Publicitate -

„Grupul consilierilor PSD nu blochează modernizarea transportului public, dimpotrivă. Vrem dezvoltare, dar nu cu orice preț. Cerem transparență, responsabilitate și decizii luate în interesul cetățenilor – nu proiecte impuse cu 2 ore înainte de ședință și fără date complete privind sursa de finanțare, durata sau valoarea creditului”, concluzionează consilierul local Paul Palaș, în postarea pe Facebook.