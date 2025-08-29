- Publicitate -

Replica lui Polițeanu la acuzațiile PSD: ”Minciuni!”

Primarul Ploieștiului, Mihai  Polițeanu, a reacționat după ce grupul de consilierilor locali PSD Ploiești, prin vocea consilierului Paul Palaș, a justificat blocarea unor proiecte precum cumpărarea de tramvaie noi sau amenajarea unui parc în zona UPG.

Fără fonduri europene

”Nu mai există posibilitatea finanțării integrale a 20 de tramvaie (flota necesară) prin fonduri europene într-un orizont de timp rezonabil sau vizibil.

Au avut grijă cei care au condus orașul timp de 35 de ani, adică fix PSD și PNL, să rateze toate oportunitățile și să ne țină în conservele vechi de 50 de ani cu care circulăm astăzi.

Există o singură linie de finanțare previzibilă – PTJ, care nici măcar nu e deschisă și a cărui alocare este de maxim 10 milioane de euro pentru Prahova. Dacă prin absurd am presupune că Ploieștiul ar lua toți banii (ceea ce este exclus), am cumpăra 4 tramvaie + TVA” a transmis Polițeanu.

Cât costă tramvaiele noi

Părimarul susține că detaliile privind finanțarea respinsă de PNL și PSD erau următoarele:

”36 de milioane de euro de la BEI, 9 milioane de euro nerambursabili de la Comisia Europeană și 5 milioane de euro contribuția Ploieștiului. Perioada de tragere: până la 36 de luni; Perioada de grație: până la 60 de luni; Perioada de rambursare: până la 25 de ani; Dobânda: sub dobânda pieței. Așadar, niște condiții financiare incredibil de bune, ca urmare a 10 luni de muncă asiduă a colegilor din Primărie”.

În ceea ce privește timpul scurt pe care l-ar fi avut la dispoziție aleșii să studieze proiectul, edilul a transmis că aceștia au fost informați despre intenții, discuții și conținutul acestora permanent, începând cu finalul lui 2024.

”Cele două ore pe care PSD le invocă sunt, în realitate, vreo 6480 ore la modul cel mai serios” a spus Polițeanu.

O nouă ședință

Acesta  a promis că va convoca o nouă ședință extraordinară săptămâna viitoare pentru cele două investiții.

”Sper ca, măcar în ultimul moment, PSD să renunțe la războaie politice împotriva ploieștenilor și să revenim la o relație normală, instituțională, în interesul Ploieștiului” a conchis primarul.

