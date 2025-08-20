Axinia (ECR) va discuta cu Comisia Europeană despre necesitatea reformării CCR

Adrian Axinia (ECR), liderul europarlamentarilor AUR, solicită demisia tuturor judecătorilor CCR care au decis anularea alegerilor prezidențiale din 2024, după declaraţiile Iuliei Scântei în care aceasta a încercat să justifice decizia Curții Constituționale din 6 decembrie 2024.

În opinia lui Adrian Axinia, afirmaţiile Laurei Scântei reprezintă dovada clară că acea hotărâre a fost deopotrivă neconstituţională şi nedemocratică, luată la comandă politică şi având ca suport nişte „referate” ale serviciilor secrete asumate sub antetul Consiliului Suprem de Apărare a Ţării.

„Iulia Scântei este genul de politruc ajuns la CCR, care a uitat să-şi dea jos haina politică. Din tot interviul, înţelegem foarte clar că nu au fost probe ale intervenţiei aşa-zisului actor statal în alegerile din România şi că judecătorii au luat o hotărâre politică în orb. Problema este că, din cauza acestei decizii a Curţii Constituţionale, România nu a fost primită în programul Visa Waiver, Departamentul de Stat al SUA a consemnat anularea alegerilor ca un recul democratic şi o încălcare a drepturilor omului, iar ţara noastră a ajuns pe ultimul loc din UE în clasamentul indicelui global al democraţiei.

Având în vedere că Iulia Scântei recunoaşte cu seninătate că nu a avut alte dovezi când a luat hotărârea, demisia sa din funcţie și a judecătorilor CCR Elena-Simina Tănăsescu, Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Mihaela Ciochină, Dimitrie-Bogdan Licu, trebuie să se producă urgent. Este un gest de minimă igienă democratică având în vedere că România a devenit paria pe scena politică internaţională, inclusiv la Bruxelles discutându-se despre <> petrecută în ţara noastră”, a declarat europarlamentarul AUR/ECR.

Prezentă la Festivalul de Film și Istorii Râșnov, judecătoarea Curții Constituționale a României Laura-Iuliana Scântei a încercat să ofere publicului o explicație privind decizia de anulare a alegerilor prezidențiale. Judecătoarea CCR a declarat că decizia a fost influențată și de documentele declasificate ale Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT) din 4 decembrie 2024, care ar fi relevat nereguli semnificative în procesul electoral, mai ales în perioada campaniei. Ea a subliniat că documentele CSAT sunt considerate veridice și se bucură de autenticitate.

În acest context, reprezentatul ECR Adrian Axinia susţine că va discuta inclusiv cu reprezentanţii Comisiei Europene privind necesitatea reformării Curţii Constituţionale a României.

„Este clară nevoia reformării Curţii Constituţionale a României. Pe de o parte, procesul de selecţie nu trebuie să mai fie unul politic, ci el trebuie derulat de instituţiile din Justiţie. Pe de altă parte, trebuie impuse criterii clare: viitorii judecători CCR să fi fost minimum 15 ani judecători la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Nu în ultimul rând, trebuie restrânse competenţele CCR în ceea ce priveşte validarea sau invalidarea candidaturilor şi a alegerilor, altfel există riscul acestei degradări democratice. Intenţionez să port o corespondenţă în acest sens cu reprezentanţii Comisiei Europene, ca să nu ne trezim apoi că ţipă cineva că vrem noi să desfiinţăm Curtea Constituţională. Va fi un proces transparent în care vom explica argumentat ce vrem să facem”, a concluzionat europarlamentarul AUR/ECR Adrian Axinia.