- Publicitate -

Axinia (ECR) va discuta cu Comisia Europeană despre necesitatea reformării CCR

Observatorul Prahovean
Autor: Observatorul Prahovean

Data:

Adrian Axinia (ECR), liderul europarlamentarilor AUR, solicită demisia tuturor judecătorilor CCR care au decis anularea alegerilor prezidențiale din 2024, după declaraţiile Iuliei Scântei în care aceasta a încercat să justifice decizia Curții Constituționale din 6 decembrie 2024.

- Publicitate -

În opinia lui Adrian Axinia, afirmaţiile Laurei Scântei reprezintă dovada clară că acea hotărâre a fost deopotrivă neconstituţională şi nedemocratică, luată la comandă politică şi având ca suport nişte „referate” ale serviciilor secrete asumate sub antetul Consiliului Suprem de Apărare a Ţării.

„Iulia Scântei este genul de politruc ajuns la CCR, care a uitat să-şi dea jos haina politică. Din tot interviul, înţelegem foarte clar că nu au fost probe ale intervenţiei aşa-zisului actor statal în alegerile din România şi că judecătorii au luat o hotărâre politică în orb. Problema este că, din cauza acestei decizii a Curţii Constituţionale, România nu a fost primită în programul Visa Waiver, Departamentul de Stat al SUA a consemnat anularea alegerilor ca un recul democratic şi o încălcare a drepturilor omului, iar ţara noastră a ajuns pe ultimul loc din UE în clasamentul indicelui global al democraţiei.

Având în vedere că Iulia Scântei recunoaşte cu seninătate că nu a avut alte dovezi când a luat hotărârea, demisia sa din funcţie și a judecătorilor CCR Elena-Simina Tănăsescu, Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Mihaela Ciochină, Dimitrie-Bogdan Licu, trebuie să se producă urgent. Este un gest de minimă igienă democratică având în vedere că România a devenit paria pe scena politică internaţională, inclusiv la Bruxelles discutându-se despre <> petrecută în ţara noastră”, a declarat europarlamentarul AUR/ECR.

Economic

Un nou lanț de supermarketuri intră în Prahova. Cine deține Annabella

Un nou lanț de supermarketuri intră în Prahova. Este vorba de Annabella, o afacere 100% românească.Consiliul Concurenței a obligat Mega Image să renunțe la...
- Publicitate -

Prezentă la Festivalul de Film și Istorii Râșnov, judecătoarea Curții Constituționale a României Laura-Iuliana Scântei a încercat să ofere publicului o explicație privind decizia de anulare a alegerilor prezidențiale. Judecătoarea CCR a declarat că decizia a fost influențată și de documentele declasificate ale Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT) din 4 decembrie 2024, care ar fi relevat nereguli semnificative în procesul electoral, mai ales în perioada campaniei. Ea a subliniat că documentele CSAT sunt considerate veridice și se bucură de autenticitate.

În acest context, reprezentatul ECR Adrian Axinia susţine că va discuta inclusiv cu reprezentanţii Comisiei Europene privind necesitatea reformării Curţii Constituţionale a României.

„Este clară nevoia reformării Curţii Constituţionale a României. Pe de o parte, procesul de selecţie nu trebuie să mai fie unul politic, ci el trebuie derulat de instituţiile din Justiţie. Pe de altă parte, trebuie impuse criterii clare: viitorii judecători CCR să fi fost minimum 15 ani judecători la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Nu în ultimul rând, trebuie restrânse competenţele CCR în ceea ce priveşte validarea sau invalidarea candidaturilor şi a alegerilor, altfel există riscul acestei degradări democratice. Intenţionez să port o corespondenţă în acest sens cu reprezentanţii Comisiei Europene, ca să nu ne trezim apoi că ţipă cineva că vrem noi să desfiinţăm Curtea Constituţională. Va fi un proces transparent în care vom explica argumentat ce vrem să facem”, a concluzionat europarlamentarul AUR/ECR Adrian Axinia.

- Publicitate -

axinia banner

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

Alexandru Olteanu -
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...

Povestea afacerii din Câmpina care dă viață lemnului

Alexandru Olteanu -
Când ai nevoie să bați în lemn și în...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Cât au costat microbuzele electrice cumpărate de CJ Prahova

1
În doi ultimii doi ani, Consiliul Județean Prahova a...
Exclusiv

Este justificat boicotul consilierilor împotriva lui Polițeanu?

5
Observatorul Prahovean a lansat un nou sondaj de opinie...
Exclusiv

Protest spontan la Uzina Mecanică Plopeni

2
A fost protest spontan al angajaților de la Uzina...
Exclusiv

Consilier din Filipeștii de Pădure acuză o amenințare ”îți dau cu bâta-n cap”

0
Ligia Bucurică, consilier local în comuna Filipeștii de Pădure...
Exclusiv

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

0
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...
- Publicitate -

Știri noi

Administrație

Investiție de 136,9 milioane lei pentru apă și canalizare în Aluniș și Bertea

0
Miercuri, 20 august, în comuna Aluniș, a avut loc...
Administrație

Posturile vacante vor fi blocate în primării

0
Posturile vacante nu vor mai putea fi scoase la...
Eveniment

Firmă din Băicoi, închisă din cauza poluării. Ce reclamau localnicii

0
O firmă din Băicoi a fost închisă de autorități...
Emisiuni

Șoferi inconștienți pe drumurile din Prahova

1
Invitații lui Marius Nica în emisiunea Observatorul Prahovean LIVE...
Miliția Consumatorului

Profi retrage un aliment care poate fi toxic

0
Lanțul de magazine Profi anunță retragerea de la comercializare...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Șoferi inconștienți pe drumurile din Prahova

1
Invitații lui Marius Nica în emisiunea Observatorul Prahovean LIVE...
Emisiuni

Evenimente pe malul Dâmbului, la Ploiești? Da, se poate!

0
Când spui Dâmbu te gândești la un pârâu care...
Emisiuni

Cascadorii periculoase pe drumurile din Prahova

0
Jurnaliștii Claudiu Vasilescu și Ștefan Vlăsceanu  au fost invitații...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Drumul Ploiești – Toplița, un coșmar de șase ore!

3
Drumurile României sunt insuficiente pentru numărul autovehiculelor care circulă...
Opinii Voxpublica

De ce Bolojan nu taie de la toți? Pentru că nu-l lasă legea!

5
Pachetul de măsuri fiscale luate de Guvernul Bolojan, denumite...
Opinii Voxpublica

Ciolacu a tipărit iluzii, Bolojan taie, sinecurile prosperă

3
Românii urlă azi la Bolojan că le taie din...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Chiul în masă al consilierilor ploieșteni

Marius Nica -
Primarul Mihai Polițeanu (independent) a convocat  astăzi o ședință...

AUR și POT curtează PSD pentru o nouă alianță guvernamentală

Claudiu Vasilescu -
Partidul Social Democrat își joacă propria carte în cadrul...

Scandal în Coaliție pe tema pensiilor private

Roxana Tănase -
Proiectul privind pensiile private a generat un scandal uriaș...

Axinia (ECR): Europa va plăti taxe uriașe către SUA

Observatorul Prahovean -
Adrian Axinia, liderul europarlamentarilor AUR, partid membru al Grupului...
- Publicitate -

Funeraliile lui Iliescu, motiv de boicot al ședinței de Guvern

Corina Matei -
Miercuri, 6 august 2025, Partidul Social Democrat (PSD) a...

Călin Georgescu cu alai printre sinistrați: ”Ajutați sau e miting?”

Claudiu Vasilescu -
Fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, a fost vineri...

Trei parlamentari din Prahova rămân fără bani de chirie

Marius Nica -
O lege intrată în vigoare săptămâna trecută prevede ca...

Nicușor Dan, prima reacție în cazul vicepremierului șpăguitor

Marius Nica -
Preşedintele Nicuşor Dan a reacționat la scandalul declanșat de...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean