Mesajul Magdalenei Trofin, după ce a fost demisă din funcția de viceprimar al Ploieștiului: ”Sunt dezamăgită de acțiunea foștilor colegi din USR”

Am primit de-a lungul mandatului meu mai multe „observații”: că nu votez cum se transmite de la sediul PNL sau de la conducerea Consiliului Județean, comentez prea mult, pun prea multe întrebări sau îmi permit să vorbesc prea mult, fie că am inițiative ori că mă implic în prea multe și nu prea este bine, că îmi bag nasul unde nu trebuie, etc.