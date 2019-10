Viceprimarul Ganea, ironizat de ploieșteni după ce a dat în judecată Primăria pentru spor de 25% la salariul de 16.640 lei : ”Săracul de el, să chemăm Visuri la cheie!” :)

După ce observatorulph.ro a publicat articolul ”Viceprimarul Cristian Ganea (PSD) a dat în judecată Primăria Ploiești pentru un spor de 25% la salariul de 16.640 de lei brut pe lună!”, numeroși cititori au reacționat pe pagina de Facebook a ziarului postând comentarii nu tocmai ”favorabile” edilului.

Observatorulph.ro a dezvăluit astăzi că viceprimarul PSD, Cristian Ganea, i-a dat în judecată pe primarul Adrian Dobre și Primăria Ploiești pentru acordarea unui spor de 25% la salariu. Anul trecut, Ganea a obținut venituri de 113.961 de lei, având de la 1 ianuarie 2019 un salariu de 16.640 de lei brut pe lună!

Informația i-a revoltat pe mulți cititori, care au postat zeci de comentarii negative la adresa edilului. Iată doar câteva dintre acestea:

Pirvu Marian Saracul, sa vorbim cu emisiunea Visuri la Cheie, poate il ajuta si pe el!

Roman Romeo Ionut Si se lauda ca el doneaza salariul de vice!

Valeriu Oancea știe omu ce vrea !..Aferim boierule !

Florin Darius Ba fratilor ce salariu are si alti ia 12-14 mil si sa plateasca darile catre stat si sa intretina familia

Yonela Sava Mamaaaa da ce face pt acei bani...Vai de noi. O sa murim de foame in Romania!

Putoi Marilena Nu vă mai ajunge,sunt oameni care nu au ce să pună pe masă, păi ce faceți voi pentru banii care îi luați...? Nimic,a-ti îngropat orașul în gunoi,ne mănâncă insectele și nu luati nici o masura,să va fie RUȘINE

Alexandru Bogdan: Daca, VREODATA, ajunge asta primar suntem GATA! O sa avem gratare si mici in parcul din fata casei albe. O sa existe cazino-uri si case de pariuri la parterul palatului culturii, desfiinteaza biblioteca, oricum vis a vis, adica la galerii ai 4 bucati. O sa ne intorcem la carute pe strazi. Pentru votantii PSD din Bereasca/Mimiu/Rafov/Afumati le va asigura botez-uri, pomeni, inmormantari,nunti in parcul de la Casa Sindicatelor. Ati vazut ca in centru cand stai la semafor se ingroapa masina in asfalt? Eh, nu e ceea ce pare a fi, este un plan la mijloc. Va fi decopertat si se va trece la PIETRIS, asa cum era o data, sa nu mai existe probleme. De revelion si in general sarbatori, concertele vor fi cu Dan Armeanca si Salam. Ia uitati-l cum s-a dus el la Ministerul Transporturilor sa discute chestiuni de infrastructura impreuna cu alt pacalici, pe fundal imbietor de stiri si breaking news ANTENA 3! Nu va asteptati sa isi mareasca salariul? Pai nu consiliul judetean a marit salariile din primarie? ca eu asa stiu.