Când va fi Paștele în 2027. Diferență majoră între ortodocși și catolici

Sărbătoarea Paștelui va fi celebrată în 2027 la date foarte diferite de către credincioșii ortodocși și cei catolici, diferența depășind o lună. Astfel, Paștele ortodox va fi sărbătorit pe 2 mai 2027, în timp ce Paștele catolic va avea loc pe 28 martie 2027.

Această decalare semnificativă nu este una neobișnuită, însă în 2027 diferența este una dintre cele mai mari din ultimii ani. Explicația ține de modul distinct în care este calculată data Paștelui de către cele două confesiuni.

Bisericile ortodoxe folosesc în continuare calendarul iulian pentru stabilirea datei, în timp ce Biserica Catolică utilizează calendarul gregorian. În plus, calculul Paștelui ține cont de echinocțiul de primăvară și de fazele Lunii, dar și de o regulă legată de Paștele evreiesc, ceea ce duce la diferențe de la un an la altul.

În anumite situații, cele două sărbători coincid, însă există ani, precum 2027, în care decalajul este considerabil. Ultima dată când Paștele ortodox și cel catolic au fost celebrate în aceeași zi a fost în 2025, iar următoarea astfel de coincidență va mai dura câțiva ani.

Diferența dintre datele de celebrare influențează și perioadele de post, vacanțele și organizarea evenimentelor religioase, mai ales în țările în care coexistă comunități importante de ortodocși și catolici.