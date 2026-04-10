Observatorul Prahovean

Ninsori abundente în județele Vrancea și Vâlcea înainte de Paște

Roxana Tănase
Autor: Roxana Tănase
Vrancea

Circulația a fost îngreunată, joi seară, 9 aprilie, pe DN2D, la kilometrul 95+000, în județul Vrancea, din cauza ninsorii abundente. Iarna s-a întors și în județul Vâlcea, unde a nins abundent pe DN7A. Imagini la finalul textului.

Din cauza stratului de zăpadă, mai multe utilaje din cadrul SDN Focșani au intervenit permanent în zonă pentru deszăpezire și menținerea drumului practicabil. DRDP Buzău le-a recomandat conducătorilor auto să circule cu prudență și să adapteze viteza la condițiile de drum.

Ninsori abundente s-au înregistrat, joi noapte, și în județul Vâlcea, potrivit Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere

„Utilajele de deszăpezire au acționat cu lamă și material antiderapant pe DN7A, pentru asigurarea circulației rutiere în condiții de siguranță”, a anunțat Direcția Națională de Drumuri și Poduri Craiova.

„Viscolul din noaptea trecută a transportat cantități de zăpadă pe partea carosabilă, formând suluri de zăpadă care pot pune probleme participanților la trafic”, a anunțat, vineri, 10 aprilie, DRDP Craiova.

Drumarii de la SDN Târgu Jiu au acționat în această dimineață cu un utilaj cu lamă și a împrăștiat material antiderapant pentru îndepărtarea zăpezii de pe partea carosabilă.

