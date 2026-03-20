Parlamentarii au votat să dea bani de la buget pentru o asociație anti-avort

Un amendament aprobat în Parlament în timpul dezbaterilor nocturne pe bugetul de stat prevede alocarea sumei de 25.000 de lei pentru o asociație pro-viață din Cluj, decizia stârnind controverse după ce mai mulți parlamentari au susținut ulterior că nu au știut exact ce votează, potrivit digi24.ro. Amendamentul a fost depus de AUR și a fost adoptat cu 368 de voturi „pentru”, 23 „împotrivă” și 6 abțineri.

Suma de 25.000 de lei ar urma să ajungă la asociația „Clujul pentru Viață”, prezentată de inițiatori drept o organizație care sprijină material și spiritual persoane aflate în dificultate.

„Clujul pentru Viață este o organizație non-guvernamentală și non-profit alcătuită din membri de vârste și ocupații diferite, care cred cu tărie că viața umană trebuie protejată indiferent de stadiul dezvoltării”, este descrierea de pe prima pagină a site-ului asociației.

Reprezentanții acesteia oferă consiliere în cazul „crizei de sarcină” și au derulat o campanie intitulată „Ajută o mamă, salvează un copil de la avort”.

Deși fusese respins inițial în dezbaterile din comisii, amendamentul a fost adoptat în plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului cu un vot covârșitor, având în vedere că aproape toate celelalte amendamente ale Opoziției au fost respinse: 368 de voturi „pentru”, din cei 414 parlamentari prezenți.

Cu alte cuvinte, modificarea a fost susținută atât de PSD, cât și de PNL, USR și UDMR.

Votul a venit într-un context sensibil, având în vedere dezbaterile recente din România privind proiectele legislative și inițiativele publice legate de restrângerea accesului la avort.