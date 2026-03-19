Tragedie în Portul Midia: toți cei cinci membri ai echipajului remorcherului scufundat au murit

Un accident naval deosebit de grav s-a produs în largul Portului Midia, unde un remorcher românesc s-a scufundat în timpul unei manevre de asistență pentru un petrolier. La bord se aflau cinci marinari, iar informațiile apărute ulterior indică un deznodământ tragic.

Potrivit g4media.ro, toți cei cinci membri ai echipajului au fost declarați morți.

Remorcherul „Astana” s-a scufundat la aproximativ 8 kilometri de țărm, în zona terminalului petrolier din largul Mării Negre, după ce ar fi rămas fără propulsie în timpul manevrei. Nava s-a răsturnat și s-a scufundat în doar câteva minute.

Inițial, autoritățile au reușit să recupereze un marinar din apă, însă, în ciuda manevrelor de resuscitare, acesta nu a mai putut fi salvat. Ceilalți patru membri ai echipajului au fost dați dispăruți încă din primele ore după accident.

Printre victime se află și Sorin Tufan, fost fotbalist, care în ultimii ani lucra ca marinar.

Cauzele exacte ale tragediei sunt în continuare investigate de autorități, iar una dintre ipotezele luate în calcul este o eroare umană produsă în timpul manevrei.