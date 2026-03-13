România nu este obligată să depoziteze gaze în Ucraina. Precizările premierului Bolojan despre acordul cu Zelenski

Acordul-cadru privind cooperarea energetică dintre România și Ucraina nu presupune automat depozitarea gazelor românești în Ucraina, ci doar creează posibilitatea unor astfel de soluții în cadrul cooperării regionale pentru securitate energetică, a declarat, vineri, premierul Ilie Bolojan.

Declarația vine după ce acordul a fost semnat joi la Palatul Cotroceni de președintele României, Nicușor Dan, și omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski.

Speculațiile privind faptul că ”Ucraina ne fură gazele” nu au temei

După semnarea acordului, senatorul AUR Petrișor Peiu, l-a acuzat pe Nicușor Dan că a trădat interesele țării, dându-și acordul ca gazele naturale din Marea Neagră să fie depozitate în Ucraina.

„Țara noastră a încheiat cel mai rușinos document din istorie, după tratatul de prietenie cu un URSS defunct, încheiat de regimul Iliescu pe 5 aprilie 1991!”, a scris Peiu pe contul său de Facebook.

Premierul Ilie Bolojan a explicat: „Nu înseamnă că dacă Ucraina sau o altă țară are capacitate de depozitare România va depozita gazele în țara respectivă. Înseamnă că există această posibilitate.

Suntem în această parte de Europă în care, atunci când putem, țările din această zonă, pentru a ne putea asigura rezervele de combustibil și sursele diverse de alimentare, trebuie să colaborăm atât pe zona de interconectări, magistrale de gaz, magistrale electrice de mare putere, cât și pe zone de stocare, în așa fel încât atunci când este cazul să ne putem ajuta unii pe alții.”

Prevederile acordului cu Ucraina în domeniul energiei

Acordul semnat de cei doi președinți prevede extinderea schimburilor de energie electrică între cele două state prin construirea unor noi linii de transport. Astfel, România și Ucraina vor construi o linie electrică aeriană de 400 kV între Cernăuți și Suceava, precum și o linie de 110 kV între Porubne și Siret, menite să crească capacitatea de import și export de energie electrică.

Un alt punct al acordului vizează dezvoltarea Coridorul Vertical de Gaze care leagă Grecia, Bulgaria, România, Republica Moldova și Ucraina. Proiectul are ca scop diversificarea rutelor de aprovizionare cu gaze ale Europei și reducerea tarifelor de transport prin cooperare bilaterală și multilaterală între statele participante, în coordonare cu Uniunea Europeană.

Acordul mai prevede explorarea posibilității de a utiliza depozitele subterane de gaze din Ucraina pentru stocarea gazelor transportate prin Coridorul Vertical sau provenite din producția viitoare din Marea Neagră. Printre acestea se numără și gazele care ar urma să fie extrase în cadrul proiectului Neptun Deep.

„Explorarea posibilității de a utiliza instalațiile subterane de stocare a gazelor din Ucraina pentru stocarea gazelor provenite prin Coridorul Vertical de Gaze, precum și a gazelor din producția viitoare din Marea Neagră, în cadrul proiectului Neptun Deep, care va acoperi atât nevoile de gaze ale Ucrainei, cât și va asigura depozitarea în siguranță a acestora”.