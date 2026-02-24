Ce conțin OUG-urile privind tăierile din administrație și pachetul de relansare economică, care vor fi adoptate marți

După luni de amânări, Guvernul vine cu două ordonanțe de urgență pentru tăierile din administrație și pachetul de relansare economică. Ședința este programată să înceapă la ora 18.00, potrivit digi24.ro.

- Publicitate -

Ce prevede OUG privind reforma administrației

Ordonanța dedicată administrației publice urmărește reducerea cheltuielilor instituționale și creșterea eficienței în funcționarea statului. Principalele aspecte anunțate sunt:

Reducerea suprapunerilor instituționale între autoritățile centrale și locale;

Eficientizarea proceselor interne în ministere, primării și alte instituții publice;

Scopul declarat este creșterea calității actului administrativ și reducerea costurilor statului, în contextul constrângerilor bugetare.

Proiectul mai prevede și reducerea numărului de consilieri personali din cabinetele demnitarilor, dar și a consilierilor din plan local raportat la numărul de locuitori.

- Publicitate -

De asemenea, numărul polițiștilor locali ar putea fi redus, după următoarea formulă de calcul:

a) un post pentru fiecare 1.200 de locuitori pentru comune, orașe, municipii și sectoare ale municipiului București;

b) un post pentru fiecare 6.500 de locuitori pentru județe, respectiv municipiul București;

- Publicitate -

c) unitățile administrativ-teritoriale cu numărul locuitorilor mai mic de 4.500 nu pot înființa poliție locală decât dacă cheltuielile secțiunii de funcționare sunt asigurate integral din venituri proprii. În acest caz numărul este de maxim 3 polițiști locali;

Aceasta face parte dintr-un pachet mai amplu de reforme care vizează și reducerea cheltuielilor salariale și a altor costuri administrative, după cum au convenit liderii din coaliție.

Pachetul de relansare economică

Cea de-a doua ordonanță se concentrează pe stimularea mediului economic și susținerea afacerilor, prin facilități fiscale și simplificări pentru companii. Printre principalele măsuri discutate:

- Publicitate -

Deduceri fiscale aplicabile tuturor tipurilor de contribuții, inclusiv din impozitul pe profit, pe veniturile microîntreprinderilor și pe venitul persoanelor fizice pentru anul fiscal 2025;

Creșterea plafonului pentru mijloace fixe de la 2.500 lei la 5.000 lei;

Majorarea limitelor pentru TVA și reintrarea statutului de microîntreprindere pentru firmele cu venituri sub 100.000 euro;

Extinderea termenului de angajare a primului salariat în cazul microîntreprinderilor nou-înființate, de la 30 la 90 de zile;

Stimulente pentru listarea la bursă și pentru investițiile persoanelor fizice în instrumente financiare, cu deduceri de până la 400 euro anual.

Aceste măsuri se doresc a compensa parțial efectele austerității din sectorul public, reflectând un efort de a echilibra consolidarea finanțelor publice cu sprijinul pentru mediul privat și investiții