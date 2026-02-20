Avocatul Poporului se opune reducerii vârstei răspunderii penale la 12 ani: minorii sub 14 ani nu au discernământ

Avocatul Poporului susține menținerea limitei actuale de 14 ani pentru răspunderea penală a minorilor și respinge propunerea legislativă care prevede reducerea acesteia la 12 ani în cazul infracțiunii de omor, chiar dacă ar fi condiționată de existența discernământului.

- Publicitate -

Instituția arată că, în perioada 2023–2026, au fost înregistrate doar două cazuri de omor în care au fost implicați minori sub 14 ani, ceea ce nu justifică modificarea legislației. Cele mai frecvente fapte comise de copiii sub această vârstă au fost furtul, furtul calificat, conducerea fără permis și lovirile sau alte violențe.

„Ca urmare a solicitării unui punct de vedere asupra oportunității unei eventuale intervenții legislative cu privire la modificarea cadrului normativ în privința răspunderii penale a minorilor, Avocatul Poporului susține menținerea soluției legislative actuale privitoare la vârsta răspunderii penale și consolidarea legislației în materia măsurilor de protecție specială dispusă față de minorul care a săvârșit o faptă prevăzută de legea penală și care nu răspunde penal”, se arată în punctul de vedere al Avocatului Poporului transmis la Ministerul Justiției.

- Publicitate -

Rata infracționalității în rândul minorilor cu vârsta sub 14 ani nu justifică modificarea legislației

Potrivit Avocatului Poporului, cadrul legal actual este aliniat standardelor europene și internaționale, inclusiv Convenției ONU privind drepturile copilului și jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului. Codul penal stabilește trei praguri: sub 14 ani nu există răspundere penală, între 14 și 16 ani aceasta este condiționată de dovedirea discernământului, iar între 16 și 18 ani se aplică măsuri educative, nu pedepse clasice.

„Totodată, subliniem faptul că în România trăiesc aproximativ 3 milioane de copii cu vârsta între 0 și 14 ani. Raportat la acest număr, rata infracționalității în rândul minorilor sub 14 ani nu justifică modificarea legislației în vigoare privind răspunderea penală a minorilor”, a mai precizat Avocatul Poporului.

Instituția subliniază că problema reală nu este vârsta de răspundere, ci lipsa resurselor pentru aplicarea eficientă a măsurilor alternative și a intervențiilor sociale. În opinia Avocatului Poporului, soluția constă în consolidarea mecanismelor nepenale, intervenții multidisciplinare și o finanțare mai bună a serviciilor sociale, nu în extinderea sferei represive a dreptului penal.

- Publicitate -

Ministerul Justiției a anunțat, la finele lunii ianuarie, că analizează propunerea de scăderea vârstei de răspundere penală sub 14 ani după crima care a avut loc în Timiș. (Detalii AICI).

Reamintim faptul că un minor în vârstă de 13 ani este acuzat că a ucis un băiat de 15 ani.