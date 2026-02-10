Ce spune Bolojan despre salarii și disponibilizările din primării

Premierul Ilie Bolojan a declarat marți că legea salarizării în administrație va fi aplicată etapizat, cu creșteri unde se justifică și corecții salariale acolo unde „s-a sărit calul”, iar reducerile de personal nu vor fi făcute „cu barda”, ci diferențiat.

Sute de primari din țară, inclusiv din Prahova, au fost prezenți la reuniunea Asociației Comunelor din România, de la Palatul Parlamentului. Una dintre nemulțumirile edililor a vizat legea salarizării din administrațiile locale.

Premierul Ilie Bolojan a susținut că și-ar dori „o lege a salarizării în care să văd creșteri acolo unde trebuie, dar să văd și tăieri de salarii acolo unde s-a sărit calul”.

Va trebui să facem această lege de salarizare, dar probabil intrarea în vigoare se va face etapizat”, a precizat Bolojan.

Explicația premierului a fost făcută în contextul în care mai mulți primari s-au plâns, la reuniunea Asociației Comunelor din România, de salariile mult prea mici în administrație.

Cât privește reforma în administrație, Bolojan a susținut că reducerile de personal vor avea loc diferențiat, în funcție de populație și volumul de muncă, nu cu „barda”.

„Aceste reduceri nu sunt făcute cu barda. Țin cont de numărul de locuitori, de încărcarea de responsabilitate și de realitatea din multe localități mici, unde anumite posturi nu pot fi încărcate 100%”, a sursținut Ilie Bolojan.