De la ger la temperaturi de primăvară. Când se încălzește vremea

După câteva zile marcate de ger și temperaturi negative, vremea intră într-un proces rapid de încălzire, iar valorile termice vor urca în a doua parte a săptămânii până la 11–14 grade Celsius. Anunțul a fost făcut de Elena Mateescu, director ANM, la Digi 24.

Specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie spun că noaptea trecută a fost una foarte rece, cu temperaturi sub -10 – -15 grade în estul Transilvaniei și în Moldova, în timp ce și în restul țării valorile s-au menținut scăzute. Pe parcursul zilei de marți, maximele rămân reduse, între -3 și 7 grade Celsius, iar în unele regiuni extracarpatice temperaturile rămân negative.

Vremea rece persistă și în cursul nopții, când sunt așteptate valori de până la -7 grade în depresiuni și precipitații sub formă de ninsoare în unele zone, însoțite de intensificări ale vântului ce pot ajunge la 45–50 km/h la câmpie și până la 70–90 km/h la munte.

Începând de miercuri, temperaturile vor crește treptat, cu maxime între 3 și 12 grade, iar de joi valorile pot ajunge la 6–14 grade Celsius. Spre finalul săptămânii, temperaturile se vor menține, în general, între 9 și 12 grade, semnificativ mai ridicate față de intervalul anterior.

Meteorologii estimează că acest episod de vreme mai caldă va dura cel puțin până în jurul datei de 17 februarie. Ulterior, există posibilitatea revenirii fenomenelor specifice iernii și a unei scăderi a temperaturilor.