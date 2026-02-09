Cine sunt procurorii care candidează pentru șefia parchetelor

Ministerul Justiției a publicat, luni, 9 februarie, numele procurorilor care vor să conducă Parchetul General, DNA și DIICOT. Surprize sunt la conducerea DNA și a Parchetului General, unde actualii procurori-șefi, Marius Voineag și Alex Florența, s-au retras din cursă. Ambii vor candida pentru funcția de procuror șef adjunct la alte parchete, potrivit digi24.ro.
- Publicitate -
- Tatiana TOADER, procuror şef adjunct al Direcţiei Naţionale Anticorupţie;
- Vlad GRIGORESCU, procuror în cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism;
- Ioan-Viorel CERBU, procuror în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, delegat în funcţia de procuror şef adjunct al Direcţiei Naţionale Anticorupţie.
- Cristina CHIRIAC, procuror şef serviciu în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Iaşi;
- Bogdan-Ciprian PÎRLOG, procuror militar în cadrul Parchetului militar de pe lângă Tribunalul Militar Bucureşti.
- Ioana-Bogdana ALBANI, procuror şef serviciu în cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – structura centrală;
- Antonia DIACONU, procuror şef serviciu în cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Piteşti;
- Alina ALBU, procuror şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism;
- Codrin-Horaţiu MIRON, procuror şef serviciu în cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Timişoara;
Până pe 16 februarie, Ministerul Justiției va verifica dacă acești candidați îndeplinesc condițiile legale, iar între 23 și 26 februarie urmează interviurile.