Care este numărul minim de ani lucrați pentru a ieși la pensie

Românii care vor să se pensioneze trebuie să îndeplinească o condiție esențială: să fi contribuit un număr minim de ani la sistemul public de pensii. Potrivit legislației în vigoare, în 2026 stagiul minim de cotizare necesar pentru obținerea pensiei pentru limită de vârstă este de 15 ani, indiferent de sex.

- Publicitate -

Acest prag reprezintă condiția minimă pentru deschiderea dreptului la pensie. Persoanele care nu ating această perioadă nu pot solicita pensia contributivă standard și pot beneficia doar de alte forme de sprijin, în anumite situații, potrivit antena3.ro.

Pe lângă stagiul minim, există și noțiunea de stagiu complet de cotizare, relevantă pentru cuantumul pensiei și pentru pensionarea anticipată, care depășește 33 de ani în 2026, în funcție de vârstă și categorie.

- Publicitate -

De altfel, pentru ieșirea anticipată din activitate, legislația impune, în general, realizarea stagiului complet și chiar depășirea acestuia, nu doar a pragului minim.

În practică, cei care au lucrat doar cei 15 ani necesari pot primi pensii calculate pe baza contribuțiilor acumulate, iar dacă rezultatul este sub nivelul minim garantat, statul poate completa suma până la pragul stabilit, în prezent 1.281 de lei.

Datele oficiale arată că stagiul minim de cotizare rămâne de 15 ani atât pentru bărbați, cât și pentru femei, în timp ce vârsta standard de pensionare este de aproximativ 65 de ani pentru bărbați și circa 62 de ani și jumătate pentru femei, conform calendarului actual