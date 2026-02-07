Vremea se încălzește brusc, apoi temperaturile scad din nou și vin ploile. Vremea până la începutul lunii martie

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat prognoza pentru perioada 9 februarie – 8 martie, care indică o alternanță între episoade mai calde și intervale cu precipitații în mai multe regiuni ale țării.

Potrivit estimărilor meteorologilor, în prima săptămână (9–15 februarie) temperaturile vor fi peste valorile obișnuite pentru această perioadă, la nivelul întregii țări, cu abateri pozitive mai accentuate în zonele intracarpatice. În același interval, cantitățile de precipitații vor fi mai ridicate decât normalul în regiunile sudice, iar în rest se vor situa în jurul mediilor climatologice.

În săptămâna 16 – 22 februarie, temperaturile medii sunt estimate să revină la valori apropiate de normal, însă precipitațiile ar putea avea o tendință ușor excedentară în toate regiunile.

Pentru intervalul 23 februarie – 1 martie, atât valorile termice, cât și regimul pluviometric sunt prognozate să se mențină în limite apropiate de cele obișnuite pentru această perioadă. Tendința se păstrează și în prima săptămână din martie (2–8 martie), când temperaturile și precipitațiile sunt estimate la niveluri normale pentru începutul primăverii climatologice.

În prezent, meteorologii au emis și avertizări de vreme severă pe termen scurt. Până vineri dimineață sunt așteptate ploi în mare parte din țară, iar în Moldova și estul Transilvaniei pot apărea lapoviță și ninsoare, cu risc de polei.

De asemenea, o atenționare cod galben vizează precipitații însemnate cantitativ, inclusiv în județele Prahova, Buzău și Vrancea, unde se pot acumula 25–35 l/mp și izolat peste 40–50 l/mp.

La munte, la altitudini de peste 1.500 de metri, precipitațiile vor fi predominant sub formă de ninsoare, cu depunerea unui strat nou de zăpadă estimat la 15–30 cm.