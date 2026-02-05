- Publicitate -
Doliu în presa din România. A murit Victor Kapra

Autor: Ștefan Vlăsceanu
victor kapra

Jurnalistul Victor Kapra, unul dintre cei mai apreciați jurnaliști, cu peste trei decenii de experiență în presă, a murit. Anunțul a fost făcut de unul dintre foștii săi colegi, Dorin Oancea. 

„În aceste zile a plecat dintre noi, fulgerător și discret, Victor Kapra, un profesionist media care a făcut un crez din informația de buna calitate.

Am fost colegi la Mediafax si la Ziarul Financiar si i-am simțit prietenia si ajutorul. În ultimii ani buletinul său informativ Civilization era o adevărată plăcere.

Victor, mulțumesc și drum senin!”, a scris Dorin Oancea.

Victor Kapra și-a început parcursul jurnalistic în 1990 ca reporter la publicațiile Viitorul Românesc și ORA, trecând ulterior prin redacția agenției de presă Mediafax.

Din 1999 și până în 2005 a fost redactor-şef adjunct la Ziarul Financiar. Din 2005 a preluat conducerea publicației go4it!, în varianta print.

Ulterior publicația a rămas doar pe online. Din 2008, Victor Kapra a pornit pe cont propriu și a devenit consultant online și pe social media, dar și-a continuat și meseria de jurnalist sub alte forme.

De mai mulți ani se ocupa de Newsletterul săptămânal „Civilization”, cu peste 15.000 de abonați. Newsletterul ajunsese la episodul 456, care a fost trimis săptămâna trecută, pe 29 ianuarie.

Sondaj Observatorul Prahovean

