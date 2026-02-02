Călin Georgescu, la Tribunalul București: „Prefer o zi lup, decât o viață jigodie”

Fostul candidat la alegerile prezidenţiale din 2024, Călin Georgescu, s-a prezentat luni, 2 februarie, la Tribunalul Bucureşti, pentru procesul în care contestă decizia prin care s-a dispus începerea judecării pe fond în dosarul în care este acuzat de propagandă legionară. La ieșire, a sugerat că demersul său nu va avea succes, însă preferă să fie „o zi lup, decât o viaţă jigodie”.

„Dreptatea este, fără îndoială, un ideal, agreat de noi toţi. Doar o Justiţie adevărată îl poate transforma în realitate. Sistemul încearcă să mă doboare şi probabil că va înregistra astăzi un succes efemer.

Nicolae Iorga spunea aşa: sunt succese care te înjosesc şi înfrângeri care te înalţă. Eu spun în felul următor – oamenii fericiţi nu-şi pierd timpul rănindu-i pe alţii. Răul vine de la cei nefericiţi, frustraţi, mediocri şi, în mod special, invidioşi. Adică clasa politică. (…)

Am următorul mesaj: Nu cedez. Mă puteţi judeca voi, pentru că eu nu vreau să-l supăr pe Dumnezeu. Şi mai e ceva. Prefer o zi lup, decât o viaţă jigodie”, a spus Călin Georgescu, aclamat de zeci de susținători.

Georgescu a fost trimis în judecată pe 2 iulie 2025 de Parchetul General, fiind acuzat de promovarea în public a cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid, contra umanităţii şi de crime de război, precum şi de promovarea în public a ideilor, concepţiilor sau doctrinelor fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe, în formă continuată.

Potrivit Digi24, luni, 3 februarie 2026, dosarul pentru propagandă legionară al lui Călin Georgescu se află în faza de cameră preliminară, iar pe 9 decembrie 2025 Judecătoria Sectorului 1 a decis că se poate începe judecarea pe fond, după ce un magistrat a stabilit că probele strânse de procurori sunt legale.