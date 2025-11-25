Trei companii intenționează să cumpere activele Lukoil în România

Bogdan Ivan, ministrul Energiei, a declarat marți că în momentul de față, sunt trei companii care și-au manifestat intenția de a achiziționa activele Lukoil în România, subliniind totodată că interesul nostru e ca această tranzacție să fie făcută cât mai rapid.

”În momentul de față sunt trei companii care și-au manifestat intenția de a achiziționa activele Lukoil în România, atât rafinăria cât și rețelele de benzinării, care poartă negocieri direct cu concernul, încă de acum câteva săptămâni.

Am fost notificați, suntem în legătură cu ei și urmează să se parafeze această tranzacție între două companii private, în care este evident că interesul nostru e ca această tranzacție să fie făcută cât mai rapid.

Sunt negocieri care se poartă în momentul de față și, internațional, sunt companii care au ofertat global. Cei din SUA au privit mai mult pe oferte.

La nivel național, sunt companii care sunt interesate să achiziționeze și activele din România, inclusiv companii românești, inclusiv din State, inclusiv din alte state membre ale Uniunii Europene”, a afirmat ministrul Energiei, potrivit news.ro.

Întrebat dacă se ia în calcul o scădere a taxării pe carburanți, în cazul în care prețurile vor trece de un an anumit prag, Bogdan Ivan a arătat că, în momentul de față, crede că poate să fie o discuție foarte serioasă pe acest capitol, în cadrul coaliției de guvernare.

”E o opinie personală, n-am avut discuția până acum, dar cred că poate să fie o discuție foarte serioasă. Sau cel puțin să nu crească”, a arătat ministrul Energie, el adăugând că în coaliție nu a avut loc această discuție.