Cum arată lacul Vidraru după ce apa a scăzut cu peste 100 de metri

Nivelul apei din lacul de acumulare Vidraru a scăzut cu peste 100 de metri, după începerea deversării controlate.

Odată cu această procedură, au ieșit la suprafață peisaje cu totul și cu totul spectaculoase pe valea Râului Argeș.

Reprezentanții Apelor Române au distribuit mai multe imagini spectaculoase pe pagina oficială de Facebook.

„Deversarea controlată de la Vidraru a desenat peisaje rare pe valea Argeșului. Pantele abrupte, albia eliberată și apa în mișcare au transformat locul într-un tablou viu, urmărit pas cu pas de echipele noastre din teren.

13 puncte de monitorizare, hidrologi, tehnicieni și formații de intervenție — toți veghează pentru ca aceste schimbări spectaculoase să se desfășoare în siguranță pentru comunitățile riverane. Natura își schimbă forma, noi îi urmărim ritmul”, au transmis aceștia.