Mită de zeci milioane de dolari la MApN. Cum trebuiau împărțiți banii

Cincizeci de milioane de dolari ar fi fost șpaga pe care, potrivit anchetatorilor de la DNA, ar fi vehiculat-o fostul senator PSD Marius Isăilă. Un om de afaceri bulgar ar fi urmat să aducă în România un milion de obuze din Kazahstan.

Din această sumă, conform autorităților, Marius Isăilă ar fi promis un milion de euro pentru ministrul Apărării Naționale, însă procurorii nu exclud nici posibilitatea unei tentative de compromitere a lui Ionuț Moșteanu. Moșteanu a anunțat deja că a refuzat orice întâlnire cu Isăilă.

Fostul senator PSD Marius Ovidiu Isăilă a contestat arestarea preventivă dispusă de Tribunalul București, iar vineri va fi judecată contestația la Curtea de Apel. Săptămâni în șir a fost monitorizat de procurorii DNA, care l-au și acuzat de cumpărare de influență.

Acesta i-ar fi propus fostului șef al Gărzii de Mediu, Octavian Berceanu, să îl ajute să ajungă la Ministerul Apărării Naționale pentru a facilita un contract uriaș: importul din Kazahstan a unui milion de obuze pe care Romtehnica să le vândă apoi în Ucraina.

Afacerea a ajuns la DNA

Isăilă îl invitase inițial pe Berceanu la discuții sub pretextul realizării unei afaceri în zona de mediu, însă i-ar fi prezentat ulterior adevăratele sale intenții. Așa că Berceanu l-a denunțat la DNA.

„În urma prezentării businessului mi-a prezentat câștigurile pe care le-au avut cei care erau implicați? Care erau? Și cum erau repartizate? Se estima o sumă destul de mare în euro care era împărțită între membrii structurii respective.

A spus: uite, se va împărți așa cum s-a mai făcut în alte dăți și alte ocazii, ca să nu existe discuții. Eram stupefiat”, a declarat Octavian Berceanu potrivit stirileprotv.ro.

Marius Isăilă: „Gândește… 50 de dolari ori o su… o su… ori un milion de bucăți, câți sun… câți bani sunt? (…) Păi gândește că ăștia… ăștia 50 îi împărțim în mod egal! Adică: Tudor, ministru, Ionuț, tu că bai… adică suntem cu toții în echipă. Și îl am pe bulgar, că trebuie să-și ia și el de acolo”.

Lui Ionuț Moșteanu, ar fi afirmat Isăilă, i-ar fi revenit un milion de euro dintr-un câștig uriaș pus la bătaie de un om de afaceri bulgar care își dorea afacerea. Propunerea lui Isăilă ar fi fost înregistrată pe ascuns de procurorii anticorupție.

Ce spune Ionuț Moşteanu despre încercarea de a fi mituit

Denunţătorul, Octavian Berceanu, a foslosit tehnică de interceptare, după ce l-a denunţat pe Isăilă la DNA. În faţa procurorilor anticorupţie a ajuns în calitate de martor şi ministrul Apărării.

Ionuţ Moşteanu, ministrul Apărării: Eu nu o să dau mai multe detalii dintr-un dosar aflat pe masa procurorilor. De aici încolo, justiţia îşi va face treaba şi eu, alături de colegii mei, nu o să ne dăm un milimetru la o parte din faţa corupţilor.

Ionut Moşteanu nu a explicat, însă, public, de ce nu a denunţat el imediat faptele la DNA, ptorivit tvrinfo.ro.

Procurorii DNA investighează și ipoteza conform căreia s-ar fi încercat compromiterea ministrului Apărării Naționale, iar fostul senator și omul de afaceri bulgar să fi fost doar niște pioni.

Deocamdată, avocata lui Marius Isăilă refuză să comenteze acuzațiile și afirmă că va prezenta punctul de vedere al apărării în instanță.