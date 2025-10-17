Cutremur de 3,4 grade Richter, la 72 km de Ploiești

Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP) a anunțat că seismul s-a produs, vineri, la ora 01.41, în județul Buzău, la 72 de km de Ploiești. Seismul a avut magnitudinea de 3,4 grade Richter.

Astfel, potrivit INCDFP, „în ziua de 17 octombrie 2025 la ora 01.41 s-a produs în zona seismică Vrancea, BUZAU un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.4, la adâncimea de 125.4km”.

„Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 50 km NV de Buzău, 59 km V de Focșani, 65 km SE de Sfântu-Gheorghe, 68 km E de Brașov, 72 km NE de Ploiești”, a precizat INCDFP.

Reamintim faptul că, în ultimele zile, în România, au fost înregistrate mai multe seisme cu magnitudine cuprinsă între 3,3 – 4 grade Richter. (Detalii AICI)