Cutremur de 3,7 grade Richter, la 94 de km de Ploiești

Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pământului a anunțat, joi dimineață, că a avut loc un nou cutremur în România. Seismul s-a produs în zona Vrancea, la 94 de km distanță de Ploiești, și a avut magnitudinea de 3,7 grade Rihter.

Joi, 16 octombrie 2025, la ora 08.34, potrivit INCDFP, s-a produs, în zopna seismică Vrancea, un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.7, intensitate I, la adâncimea de 138.7 km.

„Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 45 km V de Focșani, 63 km N de Buzau, 66 km E de Sfântu-Gheorghe, 78 km E de Brasov, 94 km NE de Ploiești, 99 km S de Bacău”, a precizat INCDFP.

Reamintim faptul că, ieri, au mai avut loc trei seisme, cu magnitudinea cuprinsă între 3,3 și 4 grade Richter, în Satu Mare, Buzău, dar și în zona Mării Negre. (Detalii AICI).