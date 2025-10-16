- Publicitate -
Observatorul PrahoveanNațional

Cutremur de 3,7 grade Richter, la 94 de km de Ploiești

Roxana Tănase
Autor: Roxana Tănase
cutremur
foto caracter ilustrativ

Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pământului a anunțat, joi dimineață, că a avut loc un nou cutremur în România. Seismul s-a produs în zona Vrancea, la 94 de km distanță de Ploiești, și a avut magnitudinea de 3,7 grade Rihter.

- Publicitate -

Joi, 16 octombrie 2025, la ora 08.34, potrivit INCDFP, s-a produs, în zopna seismică Vrancea, un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.7, intensitate I, la adâncimea de 138.7 km.

„Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 45 km V de Focșani, 63 km N de Buzau, 66 km E de Sfântu-Gheorghe, 78 km E de Brasov, 94 km NE de Ploiești, 99 km S de Bacău”, a precizat INCDFP.

- Publicitate -

Reamintim faptul că, ieri, au mai avut loc trei seisme, cu magnitudinea cuprinsă între 3,3 și 4 grade Richter, în Satu Mare, Buzău, dar și în zona Mării Negre. (Detalii AICI).

Citește și:

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

- Publicitate -

Voxpublica

Murături și diplomație

Sorin George Botez Sorin George Botez -
Cum or fi pus-o pe doamna Toiu ministru de...

Vrei să schimbi cartea de identitate cu una electronică? Să nu pățești ca mine

Marius Nica Marius Nica -
Recent, am încercat să-mi schimb cartea de identitate cu...

Codul roșu care n-a fost. Mai bine, că oricum stăm prost

Claudiu Vasilescu Claudiu Vasilescu -
În ultimele zile, conform ANM, venea urgia peste noi....
- Publicitate -

Exclusiv

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -