Trei cutremure, miercuri, în România

Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP) a anunțat, miercuri, că au avut loc, în România, trei cutremure cu magnitudinea cuprinsă între 3,3 și 4 grade Richter.

Miercuri, 15 octombrie, potrivit INCDFP, au fost înregistrate trei cutremure în România, în zonele Buzău, Satu Mare și Marea Neagră.

Primul cutremur a avut loc la ora 07.57, în Maramureș, Satu Mare. Seismul a avut magnitudinea de 4 grade Richter, iar cutremurul s-a produs la adâncimea de 4,1 km.

Tot miercuri dimineață, de data aceasta în județul Buzău, a avut loc un seism cu magnitudinea de 3,3 grade Richter, la adâncimea de 122,5 km.

„Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 51 km NV de Buzau, 52 km V de Focsani, 68 km SE de Sfântu-Gheorghe, 73 km E de Brașov, 79km NE de Ploiești”, a precizat INFP.

Cel de-al treilea seism s-a înregistrat la ora 08.37 în zona Marea Neagră. Cutremurul a avut magnitudinea de 3.3 grade Richter, la adâncimea de 30 km.

„Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 17 km SE de Dobrich, 33 km N de Varna, 89 km SV de Constanța, 93 km E de Shumen”, a precizat INCDFP.