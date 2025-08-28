- Publicitate -
Cresc impozitele pentru mașini și locuințe

Ștefan Vlăsceanu
Autor: Ștefan Vlăsceanu

Data:

Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, că baza de impozitare a taxelor pe proprietate – casă și mașină – la persoanele fizice, va crește menționând că o bună parte din acest venit va rămâne autorităților locale.

Șeful Guvernului a oferit și câteva exemple. Astfel, un proprietar de casă în mediul rural plătea până acum un impozit de până la 120 lei pentru proprietate. Însă, de acum înainte, acest impozit va crește până la 200 lei.

„Nu mai plătești, să spunem, 100 lei, 120 de lei pentru o casă în zona de rural, plătești poate până în 200 lei. Va fi un venit care va fi colectat de autoritățile locale și o bună parte va rămâne la autoritățile locale”, a precizat Bolojan.

Premierul a arătat că, pe lângă impozitul pe casă, va crește şi cel pe mașina de capacitate mică.

„Pe o mașină de capacitate mică în România se plătea un impozit de 70 – 80 lei, deci undeva 10 – 15 euro impozit, care era venit la autoritatea locală.

Acum, probabil că va fi 150 lei, deci va fi 30 de euro, dar acești bani sunt veniturile autorităților locale, sunt taxe care se încasează”, a adăugat Bolojan.

Ilie Bolojan a precizat că din 11,5 milioane de mașini din România 10,5 milioane sunt de capacitate mică și plăteau o treime din totalul impozitului, iar un milion sunt de capacitate mare și plăteau celelalte două treimi.

