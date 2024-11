Cum au încercat câțiva indivizi să fure mașina unei familii pe centura Bucureștiului

O familie din Craiova ar fi putut rămâne fără mașină pe centura Bucureștiului, în drum spre Aeroportul Henry Coandă, când au făcut pană, cel mai probabil provocată de hoți care au aruncat obiecte tăioase pe carosabil.

- Publicitate -

Șoferul a oprit să schimbe roata, iar în timp ce făcea asta, un bărbat cu cagulă a încercat să deschidă portiera și să intre în mașină. Bărbatul nu s-a pierdut cu firea și a intervenit rapid, punându-l pe hoț pe fugă.

Victima bănuiește că o mașină care se deplasa din sens invers a aruncat obiecte tăioase pe carosabil, care au provocat pana.

„Am făcut pană, ca orice om am oprit să trag pe dreapta să schimb roata. Nu știu dacă a fost pregătită dinainte sau a fost o coincidență să fac pană.”, a transmis victima.

- Publicitate -

În timp ce scotea geamantanele din portbagaj pentru a putea lua roata de rezervă, a auzit cum o ușă a mașinii este deschisă.

„Când m-am uitat în lateral, am văzut o persoană cu fața acoperită. Am alergat după el, iar când am ajuns la jumătatea drumului, am mai văzut încă 4-5 persoane.”, a adăugat victima.

Hoțul a fost surpins de reacția bărbatului și a ales să fugă. Cei din apropiere, erau, cel mai probabil, complicii acestuia.

- Publicitate -

Victima a plecat spre prima vulcanizare, apoi și-a dus rudele la aeroport și a depus plângere la poliție.

„La sediul Poliției Oraș Chitila s-a prezentat un bărbat care a sesizat că persoane necunoscute i-au provocat o pană de cauciuc și au încercat să-i sustragă bunuri.”, a transmsi Annemarie Ciolca, purtător de cuvânt IPJ Ilfov.

„Când se folosesc diferite dispozitive artizanale pentru a produce pană, este evident că la viteză mare sau în situații de rulare a autoturismului pe acea porțiune poate să ducă și la accidente rutiere. Recomandarea noastră este ca, în astfel de situații, șoferii, în primul rând, să securizeze habitaclul mașinii, iar dacă coboară din mașină să o închidă de la telecomandă. Dacă văd situații suspecte, să nu ezite să sune la 112.”, a explicat Cosmin Andreica, președinte Europol.