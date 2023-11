Șerban Huidu: „Sunt vinovat”. Primele declarații despre accidentul rutier din București

Șerban Huidu a făcut primele declarații după ce marți a fost implicat într-un accident rutier pe Calea Giulești din București.

Prezentatorul de la „Cronica Cârcotașilor” a recunoscut că e vinovat, primind trei puncte de penalizare și 200 de lei amendă, potrivit libertatea.ro.

Mașina condusă de prezentatorul emisiunii „Cronica Cârcotașilor” a lovit un alt autoturism marți, 21 noiembrie, în jurul orei 18.30, pe Calea Giulești, la intersecția cu strada Boișoara, au declarat surse din Poliție pentru libertatea.ro.

Când a fost oprit de polițiști, Șerban Huidu a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ.

Ulterior, accidentul a fost confirmat și de Huidu, care a făcut declarații pentru emisiunea NEWSTIME de la Kanal D2.

„S-a întâmplat un accident, sunt vinovat. S-a lovit o mașină de o altă mașină, daunele sunt minime. Am vrut să vin la Biroul de Accidente Ușoare să nu creadă cineva că am ceva de ascuns. Sunt vinovat, am trei puncte de penalizare și 200 de lei amendă”, a declarat Șerban Huidu.