Polițiștii din penitenciare declanșează protestele

Federația Politistilor de Penitenciare (FPP) anunță începerea protestelor împotriva ordonanței de reducere a cheltuielilor bugetare.

Comunicatul FPP

In această zi Consiliul Federativ al Federației Politistilor de Penitenciare, in unanimitate, a decis declanșarea protestelor in sistemul penitenciar.

Decizia este determinată de intenția Guvernului de a promova, prin asumare , o ordonanță de urgență cara va afecta profund drepturile polițiștilor de penitenciare. Conform ultimei variante de proiect, dar și conform informațiilor credibile de care dispunem, Guvernul intenționează să:

Nu mai plătească orele suplimentare efectuate in perioada Septembrie 2023- Decembrie 2025,

Nu mai plătească sporul pentru orele lucrate in repausul săptămânal și in zilele de sărbători legale,

Să nu mai acorde vouchere de vacanță, incepand cu anul 2024,

Să inghețe salariile la nivelul lunii Decembrie 2023,

Să desființeze funcțiile de șef birou și echivalentul acestora ( șef de tură, șef de secție etc),

Să desființeze funcțiile de șef serviciu, dacă acestea nu au in subordine cel puțin 10 funcții de execuție,

Să desființeze funcțiile de director direcție, dacă nu au in subordine 25 de funcții de execuție șamd.

Având in vedere că măsurile pe care Guvernul României intenționează să le adopte afectează profund drepturile polițistilor de penitenciare, membrii ai organizației noastre sindicale, cât și funcționalitatea sistemului penitenciar, generând muncă suplimentară in regim de sclavie și revocări din funcție a colegilor nostri care in mod legal, prin concurs, au ocupat aceste posturi de conducere supuse radierii, Federatia Polițistilor de Penitenciare adoptă primele forme de protest, in mod responsabil și gradual, incepând cu notificarea angajatorului cu privire la dezacordul nostru de efectuare a orelor suplimentare peste plafonul de 180 de ore și continuând cu refuzul de ore suplimentare peste norma săptămânală / lunară , proteste in stradă și altele.

Decizia vizează conștientizarea decidenților cu privire la efectele deciziilor abuzive ale acestora, generate de lipsa unui dialog social autentic și a consensului social.

Sistemul penitenciar face parte din structura de ordine publică și siguranță națională , intelegem implicațiile demersurilor noastre, suntem conștienți și de urmări, dar inainte de toate decidenții ar trebui să prevadă reacțiile și consecințele propriilor decizii.

In toată această perioadă am observat jocurile politice, inclusiv manipulările și testările reacțiilor, prin ” scurgerea” in media a diferitelor proiecte care, in lipsa unor reacții ferme și clare, mai ales din partea organizațiilor sindicale, au suferit transformări de la o zi la alta, inrăutățindu-ne viitorul.

Federația Polițistilor de Penitenciare a ales să reacționeze, alții incă sunt la stadiul de a crede că nu se intâmplă, că ar fi imposibil, dar , le reamintim că și in 2010 tot așa sperau și ne-a trezit, tot peste noapte, cu salariile diminuate cu 25%, trimiși acasă prin rotație, in salariu fără plată ; și toți ziceau, ca și acum, că nu are cum să se intâmple, cine păzește pușcăriile, vor fi demisii in masș etc. Și a urmat neplata orelor suplimentare, ce s-a intins pe durata la ani de zile și oamenii au muncit ca sclavii, pentru că angajatorii, dacă tot nu mai plateau orele supimentare, chemau angajații de acasa la greu, de se ajunsese doar la muncă, somn, muncă și iar somn, de nu stiai in ce zi te mai afli.

Din păcate marea majoritate a românilor au memoria de scurtă durată și uită.