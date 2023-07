Peste 100.000 de fani „la coadă”, pentru bilete pre-sale la concertul Coldplay din București, de anul viitor. Prețul tichetelor

Peste 100.000 de fani au intrat, marți dimineață, pe platforma care vinde bilete la concertul Coldplay din București, din iunie 2024, și s-au așezat la „coadă”, în speranța că vor putea participa la evenimentul de pe Arena Națională, potrivit antena3.ro.

Sesiunea pre-sale pentru biletele la concertul Coldplay din 12 iunie 2024, de pe Arena Națională din București, a început marți, la ora 9:00 (ora României).

Fanii care și-au dorit bilete aveau nevoie de un cod unic de pre-sale, obținut prin înscriere prealabilă, la sfârșitul săptămânii trecute, pe platforma dedicată vânzării tichetelor de acces.

Încă de la prima oră, zeci de mii de fani s-au așezat la „coada” virtuală, iar în numai o oră, numărul ajunsese la peste 80.000 de persoane. Asta în condițiile în care capacitatea Arenei Naționale este de aproximativ 60.000 de persoane. Recordul de participare la un concert pe Arena Naționala a fost înregistrat de trupa Metallica, cu 50.244 de spectatori, în august 2019.

Peste 100.000 de fani la coadă, pentru biletele la concertul Coldplay din București, în primele două ore

Mulți dintre fanii din România s-au organizat pe rețelele sociale, împreună cu prietenii, pentru a-și spori șansele de a obține bilete. Mulți dintre ei au stat cu emoție, pentru ca imediat ce reușeau să intre pe platformă si să selecteze un loc pe Arenă, acestea puteau să dispară în câteva secunde din cauza cererii mari. Alții au avut probleme cu plata, din diverse motive, și s-au trezit că, după ore de așteptare, și-au pierdut locurile selectate chiar în ultimul pas – cel al finalizării achiziției.

Cei care, la ora 9:00, aveau în jur de 33.000 de persoane în față, au reușit să acceseze secțiunea de bilete în jurul orei 10:50, deci după aproape două ore de așteptare. În schimb, cei care intrau pe site la ora 10:30 să se „așeze la coadă”, aveau în fața lor peste 78.000 de persoane.

Biletele la Concertul Coldplay pentru secțiunea gazon, care au costat 480 de lei, erau deja epuizate la ora 10:00.

Cei care au reușit să acceseze secțiunea de achiziționare bilete în jurul orei 11:00 mai găseau doar bilete în tribune, la prețuri între 527 lei și 2.400 lei. Fanii au putut cumpăra maxim patru bilete de persoană.

Fanii care nu au prins bilet în pre-sale mai au o șansă

Cei care nu au reușit să cumpere un bilet la concertul Coldplay din București, mai au încă o șansă, în sesiunea general-sale. Vânzarea pentru publicul general începe vineri, 28 iulie, la 10:00 pentru toate orașele în care trupa va concerta.

De asemenea, trupa Coldplay a confirmat de asemenea că va pune la dispoziția publicului, la o dată ulterioară, un număr limitat de bilete Infinity Tickets.

Coldplay va lansa Infinity Tickets pentru fiecare concert, din dorința de a se asigura că prețurile biletelor pentru evenimentele din cadrul turneului Music Of The Spheres World Tour sunt accesibile pentru fani. Infinity Tickets vor costa aproximativ 20 EURO. Comenzile pentru aceste bilete vor fi restricționate la 2 bucăți per fan și se vor putea cumpăra doar în pereche de două locuri (situate unul lângă altul).