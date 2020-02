Premieră a Filarmonicii „Paul Constantinescu“ Ploiești. „Carmina Burana", o provocare pentru micii și marii artiști VIDEO

Primăvara începe cu spectacole frumoase la Filarmonica „Paul Constantinescu“ Ploiești, dar și cu o premieră. „Carmina Burana” de Carl Orff este una dintre provocările pe care reprezentanții instituției de cultură, în colaborare cu Colegiul de Arte „Carmen Sylva“ din Ploiești o aduc în fața marelui public.

Proiectul grandios şi de mare anvergură al Filarmonicii ploieștene va fi din nou pus în scenă vineri, 6 martie, de la ora 19:00, la Casa de Cultură a Sindicatelor Ploieşti.

În curând va fi lansat și primul DVD „Carmina Burana”, care va cuprinde spectacolul organizat de Filarmonica “Paul Constantinescu” în anul 2018.

La pupitrul orchestrei simfonice se va afla dirijorul Jin Wang (Austria), iar solişti vor fi Cristina Oltean – soprană, Cezar Ouatu – contratenor şi Alexandru Constantin - bariton. Corul Filarmonicii Paul Constantinescu, condus de dirijorul Eduard Dinu și Corul de Copii „Allegrezza” al Colegiului de Artă „Carmen Sylva” din Ploiești, coordonat de dirijor Amalia Secrețianu, completează tabloul artiştilor care vor urca pe scenă vineri, 6 martie, pentru Carmina Burana, cantata scenică semnată de Carl Orff.

Biletele, în valoare de 70 de lei - întreg , 50 lei – pensionari și 20 de lei – elevi și studenți sunt disponibile la casa de bilete a Filarmonicii, Agenția Teatrală, în AFI Ploiești. și online, pe www.filarmonicaploiesti.ro.

Este doar unul dintre proiectele de mare clasă pe care Filarmonica le organizează în acest an. Și în 2020, muzica clasică va ieși dintre zidurile Filarmonicii, putând fi ascultată în spații neconvenționale. „Jazz on the Rooftop“ sau „Balul Filarmonicii“ vor fi prezente și în acest an, în cazul celui de-al doilea eveniment, biletele fiind deja disponibile, după cum ne-a mărturisit Vlad Mateescu, directorul Filarmonicii Ploiești.

