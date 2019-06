Actorul Billy Drago a murit în urma unui accident cerebral

Actorul Billy Drago, care adesea a jucat roluri de gangster şi a apărut în "Incoruptibilii/ The Untouchables", în regia lui Brian de Palma, a murit la vârsta de 73 de ani.

Drago a murit luni, la Los Angeles, ca urmare a unor complicații în urma unui accident vascular cerebral. Faimos pentru că a jucat roluri negative, unele dintre cele mai memorabile au fost în serialul de televiziune "Charmed" şi în "The Untouchables".

Născut William Eugene Burrows în Hugoton, Kansas, tatăl său a fost actor şi regizor şi de origine nativă-americană. Familia mamei sale era de origine romă.

Actorul şi-a luat numele de scenă Drago şi a fost mai întâi cascador, apoi s-a mutat la New York şi a început o carieră în cinematografie.

În televiziune, a avut roluri ca invitat în "Hill Street Blues", "Moonlighting", "Walker Texas Ranger", "Trapper John, M.D." şi "The X-Files".

A apărut în peste 100 de filme, având roluri în trei filme cu Chuck Norris: "Invasion U.S.A.", "Hero and the Terror" şi "Delta Force 2: The Colombian Connection" unde era şeful cartelului drogurilor Ramon Cota.

Drago a mai apărut în videoclipul "You Rock My World" al lui Michael Jackson, în 2001, şi ca străinul misterios din "Silent Running (on Dangerous Ground)", cântată de Mike and the Mechanics.

