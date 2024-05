Nemulțumit de serviciile unui atelier auto, un prahovean își va căuta dreptatea în instanță: „Am plătit peste 7000 de lei degeaba!”

Nemulțumit de serviciile unui atelier auto din Prahova, un bărbat din Vălenii de Munte este hotărât să meargă în instanță pentru a-și recupera prejudiciul, ba chiar să ceară și daune morale. Omul spune că a apelat la acel service pentru repararea unor defecțiuni la cutia automată de viteze a autoturismului. A plătit peste 7000 de lei, însă, susține acesta, „lucrarea nu a fost executată așa cum trebuie, motiv pentru care mașina mea nu merge”. Reprezentanții service-ului au o altă părere: „Mecanicii noștri și-au făcut treaba, numai că au apărut probleme la ambreiaj, iar clientul nu a mai fost dispus să plătească reparații în plus”.

„Am solicitat șefului de service, după reparații care m-au costat în primă fază 3500 de lei, iar apoi alți 3.900 de lei, să efectuăm împreună modul de funcționare a autoturismului. Am observat că acesta nu merge la parametri normali, respectiv cutia de viteze prezenta multiple simptome în ceea ce privește modul de schimbare a vitezelor în sarcină (motorul se turează în D2 si D3, necesitând apăsarea accelerației la maxim, ulterior „smucește” să ajungă la o viteza superioară, iar D6 si D7, oscileaza între 60- 90 km/ h și invers, fiind identificate trepidații fără a forța accelerația).

Verificarea efectuată împreună cu șeful de service a condus la o singură explicație din partea acestuia: „piesele sunt noi și până la etanșarea lor este posibil să identificam aspectele constatate de noi și acceptate la acel moment de acesta.

Ne- a fost eliberat devizul de lucrare cu o sumă astronomică, în neconcordanță cu ce am discutat la fața locului, respectiv cu suma de 7680 lei cu TVA. Nu am fost de acord cu acest deviz și suma precizată și pentru că discuțiile erau în zadar, pentru că ni se aducea la cunoștintă că manopera este scumpă, piesele sunt originale și de calitate, am convenit la suma de 7200 și garanția pentru lucrare de 2 ani de zile”, a spus proprietarul autoturismului.

Acesta a mai povestit că a plecat cu mașina spre domiciliu, însă aceasta prezenta aceleași simptome constatate cu ocazia derificărilor de după reparație

„M-am întors la service și am solicitat șefului să remedieze defecțiunile de la cutie, ocazie cu care acesta mi-a precizat că de vină pentru aceasta situație o reprezintă ambreiajul care este stricat și trebuie înlocuit.

„Mi-a spus că trebuie înlocuit ambreiajul ca să funcționeze cutia la parametrii normali. Suma cerută: 3500 lei. Am rămas stupefiat am refuzat categoric”

Din acele momente, mie îmi este teamă să mai conduc autoturismul de teama unui posibil accident. Mă simt înșelat, tras pe sfoară de acest service auto, care nu a făcut altceva decât să îmi golească buzunarele de bani”, a mai adăugat prahoveanul, decis să își găsească dreptatea în instanță.

În replică reprezentanții service-ului auto spun că și-au făcut treaba „ca la carte” în ceea ce privește problemele de la cutia de viteze

Auu apărut, spun aceștia, defecțiuni la ambreiaj, a fost nevoie de alte piese, iar clientul a refuzat să mai achite.

„Noi l-am avertizat că mașina va „patina” dacă această nouă problemă nu este rezolvată. Nu a vrut, a plecat. Dacă asta e modalitatea de soluționare, atunci ne vedem în instanță. Noi nu avem de gând să returnăm ceea ce clientul numește prejudiciu, asta deoarcea mecanicii noștri și-au făcut treaba”.

Proprietarul mașinii a făcut sesizări către Poliție și ANPC

Vrea precuperarea banilor pe care îi consideră „furt”, dată fiind calitatea lucrării. În caz contrar, e decis să ăși găsească, spune el, dreptatea în sala de judecată, unde va cere și daune morale și materiale.