Bursa Locurilor de Muncă pentru Absolvenți, în Ploiești și în Câmpina

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Prahova organizează, în data de 18 octombrie 2019, Bursa Locurilor de Muncă pentru Absolvenți.

Evenimentul va avea loc la nivel național, inclusiv în Prahova, și are drept scop facilitarea accesului absolvenților la posturile disponibile și interacțiunea directă cu agenții economici, potrivit AJOFM Prahova.

La această bursă pot participa și celelalte categorii de persoane care nu au loc de muncă sau care doresc schimbarea acestuia.

„Aceasta acțiune reprezintă o oportunitate pentru toți solicitanții de locuri de munca interesați de a cunoaște mai bine piața muncii, ofertele de locuri de muncă, pentru a putea astfel să aleagă un loc de muncă, conform pregătirii lor profesionale, sau în ultima instanță să se (re)orienteze profesional spre ocupații cu mai mari posibilități de angajare pe termen mediu și lung”, se precizează în anunțul postat pe Facebook de AJOFM Prahova..

Evenimentul are loc pe 18 octombrie, începând cu ora 09.00, și se va desfășura simultan în Ploiești și în Câmpina. În Ploiești, bursa locurilor de muncă are loc la H-R BEST, Bulevardul Republicii, nr.154, iar la Câmpina la Casa de Cultură «Geo Bogza », pe strada Griviței nr. 95.