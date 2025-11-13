Shopping City Ploiești revine cu noua ediție a programului „Pauza de Șah”: competiții de șah rapid pentru copii și tineri

Ploiești, 13 noiembrie – Shopping City Ploiești devine, din nou, locul unde strategia și distracția fac echipă perfectă. Pe 15 noiembrie, centrul comercial găzduiește noi competiții de șah rapid pentru copii și tineri, organizate de Asociația Județeană de Șah Prahova, în cadrul programului „Pauza de Șah”.

Evenimentul reunește jucători legitimați și nelegitimați, grupați pe categorii de vârstă și nivel de experiență, într-o atmosferă plină de energie și provocări. Cei mai buni jucători vor fi recompensați, iar toți participanții vor primi premii oferite de Shopping City Ploiești.

Înscrierile și partea tehnică a competiției sunt coordonate de Asociația Județeană de Șah Prahova, iar Shopping City Ploiești este gazda și partenerul principal al evenimentului. Centrul comercial oferă spațiul de desfășurare, premii pentru toți participanții, susținând evenimentele care dau viață comunității locale și le oferă copiilor experiențe educative și distractive.

Competițiile de șah de la Shopping City Ploiești au devenit deja o tradiție pentru tinerii pasionați de sportul minții, fiind o ocazie excelentă de a-și testa abilitățile și de a se bucura de un weekend plin de provocări. Evenimentul are loc pe 15 noiembrie, în zona food court a centrului comercial.

Mai multe informații despre evenimentele Shopping City Ploiești pot fi găsite pe site-ul oficial al centrului comercial sau pe paginile sale de Facebook și Instagram.

- Publicitate -

