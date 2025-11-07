Danzecris Blejoi, depozitul de materiale unde găsești tot ce-ți cer meșterii

Recent am trecut prin experiența renovării locuinței, perioadă în care m-am confruntat adeseori cu următoarea problemă: șefule, ne mai trebuie: lemn, cuie, tablă, adeziv și lista poate continua aproape la nesfârșit.

Cine nu a construit sau renovat o locuință nu va înțelege despre ce voi relata în acest articol. Ceilalți se vor regăsi în situația în care meșterii suplimentează permanent necesarul de materiale. Nu contează că mai ai și alte lucruri de rezolvat, cum ar fi jobul de exemplu, trebuie să lași totul baltă și să le faci rost cât mai rapid de ce au ei nevoie pe șantier.

Revenind la experiența personală, am fost pus de mai multe ori în ipostaza de a face o ”minune” și să rezolv problema materialelor de construcții.

În cazul meu, ”minunea” s-a numit Danzecris, depozit situat în comuna Blejoi (Calea Buzău nr. 34, Ploieștiori, jud. Prahova), la câțiva kilometri de Ploiești.

La ei am apelat de fiecare dată când meșterii aveau diverse solicitări: de la cherestea, pătrați, cuie, șuruburi, până la vată minerală, adezivi, plăci OSB și multe alte materiale de construcții.