Kaufland inaugurează un magazin în Mizil, județul Prahova 

București, 5 noiembrie 2025 – Kaufland România își extinde prezența la nivel național și deschide un magazin în orașul Mizil, județul Prahova. Prin această investiție, compania creează 80 de noi locuri de muncă și contribuie la dezvoltarea comunității locale.

Noul Kaufland este situat pe strada Mihai Bravu, nr. 187 C, și are o suprafață totală de aproape 5.000 mp, dintre care peste 2.500 mp sunt destinați spațiului interior de vânzare.

Magazinul va fi deschis pentru public începând de joi, 6 noiembrie, și va avea un program de funcționare zilnic, cuprins între orele 07:00-22:00 de luni până sâmbătă, respectiv 08:00-20:00 duminica.

Cu ocazia inaugurării, clienții Kaufland Mizil sunt așteptați cu promoții speciale la alimente și produse non-alimentare: lenjerie de pat la 49,99 lei/bucată, preț redus de la 69,99 lei/bucată, pilote policotton, cu prețuri începând de la 54,99 lei/bucată, în limita stocului disponibil, polizor dublu Parkside 120W la 79,99 lei/bucată, preț redus de la 161,67 lei/bucată, precum și reduceri zilnice de 30% pentru diverse categorii de produse. În plus, de Black Friday, magazinul vine cu reduceri atractive la o gamă variată de produse și cu oferta 1+1 la micii de la Grill.

Hipermarketul oferă o varietate de produse pentru toate gusturile și dispune de raion de legume și fructe proaspete, vitrină cu servire asistată cu o lungime de peste 17 metri, brutărie, raion de produse congelate, alimente de bază, dulciuri, băuturi, produse nealimentare și drogherie.

La punctul Grill din exterior, clienții sunt așteptați cu un meniu variat de preparate gustoase, gata de savurat: pui rotisat (condimentat sau cu usturoi), pulpe de pui rotisate, crispy și nuggets de pui, cartofi prăjiți, mici, ceafă de porc și Thuringer. Oferta este completată de o selecție de băuturi răcoritoare și diverse sosuri.

Pentru o experiență de cumpărături modernă și rapidă, noul Kaufland este echipat cu 15 case de marcat, dintre care 5 convenționale și 10 case express, de tip self check-out. Totodată, clienții pot utiliza serviciul K-Scan, care le permite să scaneze produsele pe măsură ce le adaugă în coș, urmând să finalizeze plata la casele de marcat de la ieșire.

Noua locație dispune de 200 locuri de parcare, dintre care 8 pentru persoanele cu dizabilități, 4 pentru părinți și 5 locuri pentru încărcarea mașinilor electrice. De asemenea, clienții au la dispoziție 2 rastele pentru biciclete, cu 12 locuri în total.

Magazinul este prevăzut și cu o galerie comercială proprie, ce oferă acces la o varietate de magazine și servicii, precum: farmacia Dr. Max, Good to Go (tutun, loto, ziare), cofetăria Oli, Ana și Cornel (mezeluri), GSM RoBest (accesorii GSM). De asemenea, la magazin sunt disponibile un ATM Euronet și lockere Sameday, GLS și FanBox pentru ridicarea coletelor.

Totodată, noul magazin Kaufland din Mizil integrează sisteme de colectare separată, precum:

În interiorul magazinului, clienții vor găsi un automat de reciclare, de tip self-service , prevăzut cu 2 guri de colectare, unde pot recicla ambalaje în schimbul voucherelor de extra-reducere . Pot aduce aici ambalaje din PET, sticlă și metal (cu volum de până la 3 litri), garanția de 0,50 RON fiind restituită doar pentru ambalajele cu simbolul „Ambalaj cu garanție” tipărit pe etichetă.

, prevăzut cu 2 guri de colectare, . Pot aduce aici ambalaje din PET, sticlă și metal (cu volum de până la 3 litri), garanția de 0,50 RON fiind restituită doar pentru ambalajele cu simbolul „Ambalaj cu garanție” tipărit pe etichetă. În zona de la intrare, în spațiul special amenajat sub forma unei broscuțe țestoase, clienții pot depune pentru reciclare ambalaje ale produselor de îngrijire personală sau de curățenie și vor fi recompensați pe loc cu vouchere de 35% reducere la cumpărarea altor produse noi, din oferta lunară. Clienții pot depune sticle goale din plastic de șampon, balsam, gel de duș, cremă de corp, de față sau de mâini, apă de gură sau de săpun lichid, dar și recipiente goale de produse de curățenie, precum detergenți de haine sau de vase, soluții de curățare a bucătăriei, băii, pardoselii sau geamurilor. Voucherele se ridică de la Biroul de Informații din magazin.

Despre Kaufland România

Kaufland se numără printre cele mai mari companii de retail din Europa, cu peste 1.600 de magazine în 8 țări, peste 157.000 de angajați și o rețea de peste 190 de magazine în România. În 2024, Kaufland România a primit pentru a șasea oară certificarea Best Buy Award, care atestă că este lanțul de magazine cu cel mai bun raport calitate – preț de pe piața locală. Kaufland deține și distincția Customers’ Friend pentru compania cu cele mai bune servicii pentru clienți, acordată de Institutul internațional ICERTIAS, în urma unei analize de piață. Obiectivul nostru este să aplicăm cele mai inovatoare tehnologii în domeniul retail, astfel încât clienții să se bucure de produse proaspete, la cel mai bun raport calitate-preț, prin promovarea sustenabilității și a produselor locale. Pentru mai multe informaţii, vizitaţi www.kaufland.ro.

Kaufland angajează la nivel național. Cei interesați pot aplica online, pe www.cariere.kaufland.ro – unde este disponibilă lista posturilor vacante, la numărul de telefon 021.9132 sau la biroul de informații din oricare magazin Kaufland.

Pentru mai multe informații, vă rugăm contactați: [email protected]

