Petrecerile live City & U FESTIVAL continuă la Shopping City Ploiești

CITY & U FESTIVAL, seria de evenimente live organizate de Shopping City Ploiești pe terasă, în parteneriat cu Radio Prahova, continuă cu două noi ediții pe 22 și 29 august, între orele 20:00 – 22:00.

- Publicitate -

Terasa Shopping City Ploiești este în această perioadă un punct de atracție principal pentru comunitatea locală, adunând, de la startul evenimentului din iulie și până în prezent, sute de vizitatori, muzică live, cocktailuri fresh și preparate savuroase, într-un cadru cu priveliște panoramică. Atmosfera vibrantă, transmisă live pe Radio Prahova, continuă să răspândească energia de festival în întreg orașul.

Accesul la evenimente este gratuit, pe baza scanării codului QR din aplicația SPOT, oferindu-le tuturor utilizatorilor șansa de a se bucura de noi seri de muzică și distracție în aer liber, la înălțime.

Prin CITY & U FESTIVAL, terasa centrului comercial a devenit locul unde serile de vară se încheie în mijlocul grupurilor de prieteni, cu muzică bună și experiențe memorabile.

Administrație Investiție de 136,9 milioane lei pentru apă și canalizare în Aluniș și Bertea Miercuri, 20 august, în comuna Aluniș, a avut loc semnarea contractului PH-CL-04 – „Execuție rețele de alimentare cu apă și canalizare în Aluniș și...

- Publicitate -

Mai multe informații despre evenimentele organizate de Shopping City Ploiești pot fi găsite pe site-ul oficial al centrului comercial sau pe paginile sale de Facebook și Instagram.