- Publicitate -

Shopping City Ploiești aduce teatrul mai aproape de comunitate și găzduiește „Caravana Shakespeare – peste tot”

Observatorul Prahovean
Autor: Observatorul Prahovean

Data:

Shopping City Ploiești aduce teatrul mai aproape de comunitate și îi invită pe vizitatori să se bucure de ateliere de teatru, spectacole și evenimente în aer liber susținute în cadrul inițiativei „Caravana Shakespeare – peste tot”.

- Publicitate -

„Caravana Shakespeare – peste tot” ajunge pe 21 august în parcarea Shopping City Ploiești, care va fi transformată într-o scenă de teatru deschisă pentru toate vârstele. Oprirea Caravanei la Shopping City Ploiești îi va încânta pe vizitatori cu ateliere de teatru, recitalul „Galeria Shakespeare: Sonete Itinerante”, spectacolul „Shakespeare redus”, precum și evenimente în aer liber, cu acces gratuit. 

 Programul „Caravana Shakespeare – peste tot” – Ploiești (21 august)

  • ora 17:00 – Atelier interactiv;
  • ora 18:00 – „Galeria Shakespeare: Sonete Itinerante” (spectacol sonete);
  • ora 19:00 – „Shakespeare redus” (spectacol de comedie).

PROGRAMUL complet al Caravanei Shakespeare – peste tot este disponibil aici: http://caravana.shakespearefestival.online/ 

Eveniment

Trafic dirijat pe DN1 la Predeal. Accident cu trei mașini

Traficul rutier se desfășoară cu dificultate în această după amiază pe DN1, la Predeal, din cauza unui accident rutier. Potrivit autorităților, în coliziune au fost...
- Publicitate -

„Caravana Shakespeare – peste tot” înseamnă 3 autoutilitare de teatru, o scenă mobilă și 10 artiști care au pornit din Craiova spre 61 de localități, de la cele mai mari orașe până la cele mai mici sate din România. Inițiativa invită publicul să descopere creațiile lui William Shakespeare, într-o manieră modernă, accesibilă și inedită.

„Galeria Shakespeare: Sonete Itinerante” propune o experiență artistică delicată și emoționantă care dezvăluie frumusețea sonetelor shakespeareiene, într-un decor de epocă.

Spectacolul de comedie „Shakespeare redus”, inspirat din „Operele complete ale lui William Shakespeare”, după Jess Borgeson, Adam Long și Daniel Singer, este o satiră a operei marelui dramaturg. Fragmente din celebrele tragedii, comedii și drame istorice precum „Romeo și Julieta”, „Othello”, „Iulius Cezar” sau „Richard III” prind viață într-o reprezentație plină de ritm și umor.

- Publicitate -

În plus, copiii și adolescenții sunt așteptați în universul shakespearian cu ateliere interactive, unde vor explora, prin jocuri teatrale, teme precum iubirea, identitatea sau rivalitatea.

Concepute pentru a stimula atenția, memoria, imaginația și spiritul de echipă, atelierele sunt o modalitate ludică de a intra în contact cu opera lui William Shakespeare.

Prin găzduirea evenimentului, Shopping City Ploiești contribuie la obiectivul inițiativei „Caravana Shakespeare – peste tot” de a încuraja participarea la spectacole de teatru, inclusiv în zonele în care infrastructura teatrală este limitată sau inexistentă și de a contribui la intensificarea educației teatrale, la nivel național.

Travel&Lifestyle

Elevii de la Liceul de Artă urcă pe scena Republik Fest 2025

O nouă ediție a festivalului Republik Fest va avea loc, în perioada 5 -7 septembrie, la Parcul „Constantin Stere” din Bucov. Republik Fest a...
- Publicitate -

„Caravana Shakespeare – peste tot” din parcarea Shopping City Ploiești va avea loc pe 21 august, începând cu ora 17:00, iar accesul este gratuit pentru toți vizitatorii.

Mai multe informații despre evenimentele Shopping City Ploiești pot fi regăsite pe site-ul oficial al centrului comercial și pe paginile de Facebook și Instagram ale acestuia.

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

Alexandru Olteanu -
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...

Povestea afacerii din Câmpina care dă viață lemnului

Alexandru Olteanu -
Când ai nevoie să bați în lemn și în...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Consilier din Filipeștii de Pădure acuză o amenințare ”îți dau cu bâta-n cap”

0
Ligia Bucurică, consilier local în comuna Filipeștii de Pădure...
Exclusiv

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

0
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...
Exclusiv

Primăria Cerașu, prima din țară cu automat pentru sticle

1
Prima primărie din țară care a achiziționat un automat...
Exclusiv

Spitalul Floreasca ascunde sub preșul GDPR coloniile de bacterii ucigașe

0
Spitalul Floreasca a refuzat transmiterea unui punct de vedere...
Exclusiv

Centrul unde dependenții primesc o șansă reală pentru o viață nouă

1
Pe dealurile pline de vii din Chițorani, comuna Bucov,...
- Publicitate -

Știri noi

Administrație

Spații noi de la Rompetrol pentru elevii de la Colegiul I.L Caragiale

0
Colegiul Național IL Caragiale din Ploiești nu va mai...
Eveniment

Trafic dirijat pe DN1 la Predeal. Accident cu trei mașini

0
Traficul rutier se desfășoară cu dificultate în această după...
Administrație

Bugetul TCE a fost aprobat. Câți angajați vor fi concediați

0
După mai multe amânări, pe motiv de lipsă de...
Eveniment

Vânt puternic în nouă localități din Prahova

0
Nouă localități din Prahova sunt sub o atenționare nowcasting...
Economic

Investiții Petrotel Lukoil în protecția mediului înconjurător

0
În ultimii zece ani, Lukoil a investit la rafinăria...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Cascadorii periculoase pe drumurile din Prahova

0
Jurnaliștii Claudiu Vasilescu și Ștefan Vlăsceanu  au fost invitații...
Emisiuni

Parcare la bloc, cu taxă, la Ploiești. Cum e în alte orașe

3
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
Emisiuni

Parcare cu taxă, la bloc, în Ploiești. S-au grăbit!

3
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Ciolacu a tipărit iluzii, Bolojan taie, sinecurile prosperă

3
Românii urlă azi la Bolojan că le taie din...
Opinii Voxpublica

Curentul ne ustură la buzunare. Cum își bate joc statul de vulnerabili

2
De la 1 iulie, plafonarea tarifelor la energia electrică...
Opinii Voxpublica

Fraierii plătesc, șmecherii încasează – Pensiile parlamentarilor

7
Suportăm, zi de zi, noi poveri fiscale. Așa cum...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Elevii de la Liceul de Artă urcă pe scena Republik Fest 2025

Corina Matei -
O nouă ediție a festivalului Republik Fest va avea...

Ediția aniversară a Bazarului Copiilor, are loc în august

Corina Matei -
Duminică, 31 august 2025, în parcul de la sala...

Wizz Air introduce rute noi din România din toamna lui 2025

Corina Matei -
Compania aeriană Wizz Air, a anunțat zilele trecute cea...

Travertinul – expresia rafinamentului natural, perfecționată de Stona

Observatorul Prahovean -
În domeniul amenajărilor premium, unde estetica trebuie să se...
- Publicitate -

Corul Filarmonicii Ploiești, concerte speciale la Republik Fest 2025

Roxana Tănase -
Corul Filarmonicii Paul Constantinescu Ploiești revine pe scenă la...

Un nou câștigător al unei invitații duble la Republik Fest! Concursul continuă!

Claudiu Vasilescu -
Știm că ți-a plăcut atmosfera de la prima ediție...

Un city break la Chișinău, accesibil, frumos, curat, dar…

Corina Matei -
Un city break la Chișinău, capitala Moldovei, este o...

Două strategii, un singur obiectiv: confortul

Observatorul Prahovean -
Anul 2025 marchează o schimbare vizibilă în industria de...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean