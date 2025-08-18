Shopping City Ploiești aduce teatrul mai aproape de comunitate și găzduiește „Caravana Shakespeare – peste tot”

Shopping City Ploiești aduce teatrul mai aproape de comunitate și îi invită pe vizitatori să se bucure de ateliere de teatru, spectacole și evenimente în aer liber susținute în cadrul inițiativei „Caravana Shakespeare – peste tot”.

„Caravana Shakespeare – peste tot” ajunge pe 21 august în parcarea Shopping City Ploiești, care va fi transformată într-o scenă de teatru deschisă pentru toate vârstele. Oprirea Caravanei la Shopping City Ploiești îi va încânta pe vizitatori cu ateliere de teatru, recitalul „Galeria Shakespeare: Sonete Itinerante”, spectacolul „Shakespeare redus”, precum și evenimente în aer liber, cu acces gratuit.

Programul „Caravana Shakespeare – peste tot” – Ploiești (21 august)

ora 17:00 – Atelier interactiv;

ora 18:00 – „Galeria Shakespeare: Sonete Itinerante” (spectacol sonete);

ora 19:00 – „Shakespeare redus” (spectacol de comedie).

PROGRAMUL complet al Caravanei Shakespeare – peste tot este disponibil aici: http://caravana.shakespearefestival.online/

„Caravana Shakespeare – peste tot” înseamnă 3 autoutilitare de teatru, o scenă mobilă și 10 artiști care au pornit din Craiova spre 61 de localități, de la cele mai mari orașe până la cele mai mici sate din România. Inițiativa invită publicul să descopere creațiile lui William Shakespeare, într-o manieră modernă, accesibilă și inedită.

„Galeria Shakespeare: Sonete Itinerante” propune o experiență artistică delicată și emoționantă care dezvăluie frumusețea sonetelor shakespeareiene, într-un decor de epocă.

Spectacolul de comedie „Shakespeare redus”, inspirat din „Operele complete ale lui William Shakespeare”, după Jess Borgeson, Adam Long și Daniel Singer, este o satiră a operei marelui dramaturg. Fragmente din celebrele tragedii, comedii și drame istorice precum „Romeo și Julieta”, „Othello”, „Iulius Cezar” sau „Richard III” prind viață într-o reprezentație plină de ritm și umor.

În plus, copiii și adolescenții sunt așteptați în universul shakespearian cu ateliere interactive, unde vor explora, prin jocuri teatrale, teme precum iubirea, identitatea sau rivalitatea.

Concepute pentru a stimula atenția, memoria, imaginația și spiritul de echipă, atelierele sunt o modalitate ludică de a intra în contact cu opera lui William Shakespeare.

Prin găzduirea evenimentului, Shopping City Ploiești contribuie la obiectivul inițiativei „Caravana Shakespeare – peste tot” de a încuraja participarea la spectacole de teatru, inclusiv în zonele în care infrastructura teatrală este limitată sau inexistentă și de a contribui la intensificarea educației teatrale, la nivel național.

„Caravana Shakespeare – peste tot” din parcarea Shopping City Ploiești va avea loc pe 21 august, începând cu ora 17:00, iar accesul este gratuit pentru toți vizitatorii.

Mai multe informații despre evenimentele Shopping City Ploiești pot fi regăsite pe site-ul oficial al centrului comercial și pe paginile de Facebook și Instagram ale acestuia.