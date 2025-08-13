Travertinul – expresia rafinamentului natural, perfecționată de Stona

În domeniul amenajărilor premium, unde estetica trebuie să se împletească armonios cu funcționalitatea și durabilitatea, travertinul se impune ca o alegere de referință. Utilizat de secole în construcții emblematice, acest material nobil își păstrează relevanța și astăzi, datorită versatilității estetice și performanței tehnice remarcabile.

Stona, lider în furnizarea de piatră naturală în România, selectează și livrează travertin de cea mai înaltă calitate, adaptat cerințelor arhitecturii și designului contemporan.

Selecție riguroasă, calitate certificată

Travertinul este o rocă sedimentară formată natural, fiecare placă purtând amprenta unică a proceselor geologice. La Stona, fiecare lot este atent evaluat pentru a asigura uniformitatea cromatică, integritatea structurală și finisajul optim, conform standardelor internaționale pentru proiecte rezidențiale și comerciale de lux.

Avantaje competitive ale travertinului Stona

Durabilitate ridicată – rezistență excelentă la uzură, potrivită pentru zone cu trafic intens.

– rezistență excelentă la uzură, potrivită pentru zone cu trafic intens. Confort termic natural – menține răcoarea în sezonul cald și căldura în sezonul rece.

– menține răcoarea în sezonul cald și căldura în sezonul rece. Aderență superioară – sigur pentru spații umede sau exterioare, reducând riscul de alunecare.

– sigur pentru spații umede sau exterioare, reducând riscul de alunecare. Estetică versatilă – tonuri calde și neutre, compatibile cu multiple stiluri arhitecturale.

– tonuri calde și neutre, compatibile cu multiple stiluri arhitecturale. Valoare adăugată proprietății – finisajele din piatră naturală sporesc percepția de exclusivitate.

Aplicații în proiecte premium

Spații de baie cu caracter exclusivist – placări integrale sau parțiale, finisaje mate sau periate, pentru un ambient de tip spa. Zone de living și bucătării – pardoseli, blaturi și pereți de accent cu impact vizual puternic și întreținere facilă. Terase și grădini amenajate – rezistente la variații de temperatură și radiații solare. Pavaje și alei – soluții durabile și estetice pentru zone pietonale premium. Fațade arhitecturale – potrivite atât pentru proiecte clasice, cât și contemporane, cu rezistență sporită la intemperii.

Întreținere optimizată

Pentru păstrarea aspectului și performanței travertinului:

Aplicarea unui tratament de impermeabilizare la montaj și reaplicare periodică.

la montaj și reaplicare periodică. Utilizarea soluțiilor de curățare neutre , fără agenți acizi sau abrazivi.

, fără agenți acizi sau abrazivi. Revizuire tehnică periodică și reîmprospătarea protecției la 2–3 ani, în funcție de utilizare.

Stona – partener strategic în proiectele cu piatră naturală

Cu o experiență consolidată de peste 25 ani, Stona oferă un portofoliu extins de travertin, marmură, granit, limestone, onix și quartz, disponibile în finisaje variate: mat, lucios, periat, antichizat sau sablat.

Serviciile Stona includ:

Consultanță personalizată pentru proiecte rezidențiale și comerciale.

pentru proiecte rezidențiale și comerciale. Showroom-uri dedicate pentru vizualizarea și selectarea materialelor.

pentru vizualizarea și selectarea materialelor. Logistică eficientă și suport tehnic de specialitate.

Travertinul furnizat de Stona nu este doar un material de construcție, ci o investiție în valoare și prestigiu. Alegând Stona, beneficiați de expertiza unui partener care înțelege atât exigențele estetice, cât și criteriile tehnice ale proiectelor de top.

Consultați gama completă pe www.stona.ro și transformați spațiul într-o expresie autentică a eleganței naturale.

Descoperiți gama completă de piatră naturală în locațiile noastre:

📍 Showroom Stona – București – Șoseaua Pipera, nr. 48

📍 Depozit Central / Unitate de productie / Showroom Stona – Comuna Brazi, Sat Negoești, Str. Piatra Craiului, nr. 11, jud. Prahova

📍 Depozit / Showroom Stona – Lancrăm Sebeș – DN 1, km 372, Loc. Lancrăm – Sebeș, jud. Alba

📍 Depozit / Showroom Stona – Popești – Comuna Brazi, Sat Popești, Str. Părului, nr. 82, jud. Prahova

