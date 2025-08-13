- Publicitate -

Travertinul – expresia rafinamentului natural, perfecționată de Stona

Observatorul Prahovean
Autor: Observatorul Prahovean

Data:

În domeniul amenajărilor premium, unde estetica trebuie să se împletească armonios cu funcționalitatea și durabilitatea, travertinul se impune ca o alegere de referință. Utilizat de secole în construcții emblematice, acest material nobil își păstrează relevanța și astăzi, datorită versatilității estetice și performanței tehnice remarcabile.

- Publicitate -

Stona, lider în furnizarea de piatră naturală în România, selectează și livrează travertin de cea mai înaltă calitate, adaptat cerințelor arhitecturii și designului contemporan.

Selecție riguroasă, calitate certificată

Travertinul este o rocă sedimentară formată natural, fiecare placă purtând amprenta unică a proceselor geologice. La Stona, fiecare lot este atent evaluat pentru a asigura uniformitatea cromatică, integritatea structurală și finisajul optim, conform standardelor internaționale pentru proiecte rezidențiale și comerciale de lux.

Avantaje competitive ale travertinului Stona

  • Durabilitate ridicată – rezistență excelentă la uzură, potrivită pentru zone cu trafic intens.
  • Confort termic natural – menține răcoarea în sezonul cald și căldura în sezonul rece.
  • Aderență superioară – sigur pentru spații umede sau exterioare, reducând riscul de alunecare.
  • Estetică versatilă – tonuri calde și neutre, compatibile cu multiple stiluri arhitecturale.
  • Valoare adăugată proprietății – finisajele din piatră naturală sporesc percepția de exclusivitate.

Aplicații în proiecte premium

  1. Spații de baie cu caracter exclusivist – placări integrale sau parțiale, finisaje mate sau periate, pentru un ambient de tip spa.
  2. Zone de living și bucătării – pardoseli, blaturi și pereți de accent cu impact vizual puternic și întreținere facilă.
  3. Terase și grădini amenajate – rezistente la variații de temperatură și radiații solare.
  4. Pavaje și alei – soluții durabile și estetice pentru zone pietonale premium.
  5. Fațade arhitecturale – potrivite atât pentru proiecte clasice, cât și contemporane, cu rezistență sporită la intemperii.

Întreținere optimizată

Pentru păstrarea aspectului și performanței travertinului:

  • Aplicarea unui tratament de impermeabilizare la montaj și reaplicare periodică.
  • Utilizarea soluțiilor de curățare neutre, fără agenți acizi sau abrazivi.
  • Revizuire tehnică periodică și reîmprospătarea protecției la 2–3 ani, în funcție de utilizare.

Stona – partener strategic în proiectele cu piatră naturală

Cu o experiență consolidată de peste 25 ani, Stona oferă un portofoliu extins de travertin, marmură, granit, limestone, onix și quartz, disponibile în finisaje variate: mat, lucios, periat, antichizat sau sablat.

Administrație

Republica Tinerilor, în weekend, la Ploiești. Programul evenimentelor

Seria evenimentelor derulate pe Bulevardul Castanilor va continua, în weekend, la Ploiești. Timp de două zile, la Ploiești vor avea loc workshopuri tematice, demonstrații...
- Publicitate -

Serviciile Stona includ:

  • Consultanță personalizată pentru proiecte rezidențiale și comerciale.
  • Showroom-uri dedicate pentru vizualizarea și selectarea materialelor.
  • Logistică eficientă și suport tehnic de specialitate.

Travertinul furnizat de Stona nu este doar un material de construcție, ci o investiție în valoare și prestigiu. Alegând Stona, beneficiați de expertiza unui partener care înțelege atât exigențele estetice, cât și criteriile tehnice ale proiectelor de top.

Consultați gama completă pe www.stona.ro și transformați spațiul într-o expresie autentică a eleganței naturale.

Descoperiți gama completă de piatră naturală în locațiile noastre:

- Publicitate -

📍 Showroom Stona – București – Șoseaua Pipera, nr. 48

📍 Depozit Central / Unitate de productie / Showroom Stona – Comuna Brazi, Sat Negoești, Str. Piatra Craiului, nr. 11, jud. Prahova
📍 Depozit / Showroom Stona – Lancrăm Sebeș – DN 1, km 372, Loc. Lancrăm – Sebeș, jud. Alba
📍 Depozit / Showroom Stona – Popești – Comuna Brazi, Sat Popești, Str. Părului, nr. 82, jud. Prahova    

Travel&Lifestyle

Corul Filarmonicii Ploiești, concerte speciale la Republik Fest 2025

Corul Filarmonicii Paul Constantinescu Ploiești revine pe scenă la Republik Fest 2025, eveniment programat în perioada 5 – 7 septembrie, la Parcul Memorial Constantin...
- Publicitate -

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

<

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Povestea afacerii din Câmpina care dă viață lemnului

Alexandru Olteanu -
Când ai nevoie să bați în lemn și în...

KRIT: Doi tineri au adus la Ploiești jocurile de societate

Corina Matei -
Despre Ploiești se spune că este orașul care a...

Coca Vagneti, afacerea de succes din anii ’90 din Ploiești

Corina Matei -
Coca Vagneti este un nume de care se leagă,...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Motivul evadării deținutului din penitenciarul Mărgineni

0
Ion Miloșiu, prahoveanul în vârstă de 32 de ani...
Exclusiv

Accidentul de pe Cameliei, din Ploiești, provocat de un polițist

1
Un accident rutier s-a produs, marți seara, pe strada...
Exclusiv

Răni vii și colonie de bacterii. Cum a murit o pacientă de la Floreasca

0
Escară de gradul trei infectată cu patru bacterii diferite...
Exclusiv

Deportat, umilit de lege. A pierdut 10% din toată pensia pentru CASS

3
Un pensionar din Prahova a trăit un adevărat șoc...
Exclusiv

Stația de epurarea a Ploieștiului împute două comune din aval

4
Observatorul Prahovean revine cu un nou episod din seria...
- Publicitate -

Știri noi

Auto-moto

Trafic restricționat pe DN1. Accident cu trei mașini în Comarnic

0
Accidentul s-a produs miercuri după amiază, pe DN1, pe...
Social

Transformare majoră a Dâmbului, în Ploiești. Lista evenimentelor

0
Malul pârâului Dâmbu, în zona Mihai Bravu, se va...
Politic

AUR și POT curtează PSD pentru o nouă alianță guvernamentală

0
Partidul Social Democrat își joacă propria carte în cadrul...
Social

Localnici din Cornu, terorizați de maidanezii adunați într-o curte

0
Terorizat de zecile de câini maidanezi adunați de pe...
Educație

Copiii crescuți de un singur părinte nu mai primesc bursa monoparentală

0
Elevii  crescuți de un singur părinte nu primesc nici...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Parcare la bloc, cu taxă, la Ploiești. Cum e în alte orașe

3
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
Emisiuni

Parcare cu taxă, la bloc, în Ploiești. S-au grăbit!

3
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
Emisiuni

Polițeanu: pot schimba fundamental Ploieștiul în 12 ani

28
Invitatul lui Marius Nica în podcastul Observatorul Prahovean LIVE...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Fraierii plătesc, șmecherii încasează – Pensiile parlamentarilor

6
Suportăm, zi de zi, noi poveri fiscale. Așa cum...
Opinii Voxpublica

Chiar era nevoie de concerte pe bulevardul castanilor?

47
În această vară, Primăria Ploiești organizează tot felul de...
Opinii Voxpublica

Tovarășul Ion Iliescu a murit. Ce datorie avem?

11
Marți, 5 august 2025, tovarășul Ion Iliescu, primul „președinte...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Corul Filarmonicii Ploiești, concerte speciale la Republik Fest 2025

Roxana Tănase -
Corul Filarmonicii Paul Constantinescu Ploiești revine pe scenă la...

Un nou câștigător al unei invitații duble la Republik Fest! Concursul continuă!

Claudiu Vasilescu -
Știm că ți-a plăcut atmosfera de la prima ediție...

Un city break la Chișinău, accesibil, frumos, curat, dar…

Corina Matei -
Un city break la Chișinău, capitala Moldovei, este o...

Două strategii, un singur obiectiv: confortul

Observatorul Prahovean -
Anul 2025 marchează o schimbare vizibilă în industria de...
- Publicitate -

Weekend în natură, cu mâncare bună și oameni faini? Da, la Ferma Dacilor

Observatorul Prahovean -
Căldură mare, chef de vacanță, dar un concediu în...

TVA-ul crește, dar prețurile ”îngheață” la SBA Design Ploiești

Elena Moisescu -
De la 1 august, cota TVA a crescut de...

O nouă câștigătoare a unei invitații duble la Republik Fest! Concursul continuă!

Claudiu Vasilescu -
Știm că ți-a plăcut atmosfera de la prima ediție...

O zi la „Baia Verde” – Slănic Prahova

Alexandru Olteanu -
Slănic Prahova rămâne una dintre stațiunile alese de prahoveni...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean