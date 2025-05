Ce plănuiesc vara asta pentru vacanța în Thassos

Nici bine nu a început vara și gândul îmi fuge din ce în ce mai des la zilele pe care, la fiecare final de vară, ni le rezervăm în Thassos, pentru vacanța de mare, de relaxare totală. Nu obișnuim să mergem prea des în același loc în vacanțe cu o singură excepție: Thassos la început de septembrie, exact înainte de începerea anului școlar.

Fie că am avut ani în care am stat o săptămână în zona cazării sau, alți ani, în care am umblat în fiecare zi prin alt colț al insulei, vacanțele în Thassos întotdeauna au ieșit așa cum ne-am dorit. Anul acesta aștept cu atât mai mult cu cât, încă de la finalul lunii august 2024, ne-am rezervat cele opt zile în același loc de pe insulă, la Paschalitsa.

Ce plănuiesc să fac anul acesta

În afară de diminețile petrecute pe plaja de la cazare care, sper că anul acesta va fi mai lată decât anul trecut, abia aștept să dau iar o fugă în Panagia. Vreau să mă bucur de plimbare, de căsuțele alb-albastre și de scorburile-inimi ale platanilor seculari.

Aș vrea mult să ajung în 2025 și la Marble Beach, un loc unde nu am mai fost de peste 10 ani, din cauza drumului care mie mi se pare groaznic. Sunt unii care au spus că nu mai este ca acum 10-12 ani dar, sincer, nu am avut tupeu să-l testăm.

