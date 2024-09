O plimbare prin Theologos, satul din Thassos unde tradiția este la ea acasă

Cine a ajuns măcar o dată în insula grecească Thassos a auzit cu siguranță de Theologos, satul de munte care păstrează cel mai bine tradițiile grecești. Iubit de unii, hulit de alții, Theologos are ceva aparte, ceva ce, în ciuda invaziei de turiști din ultimii ani, nu a pierdut: autenticitatea.

Mulți îl hulesc, spunând că a devenit prea comercial, alții, dimpotrivă, îl iubesc, spunând că acolo se simte cel mai bine sufletul grecilor adevărați. Cum este de fapt? Așa cum îl simte fiecare… 😊

Tocmai din cauza publicității de care acest sat se bucură în ultimii ani, deși mergem în Thassos frecvent, nu am ajuns în Theologos până anul acesta. Și anul acesta am mers… de două ori! Și cred că asta spune tot.

Am ajuns acolo prima oară pentru că doar acolo ne puteam vedea cu un prieten, am revenit pentru că ne-a plăcut atât de mult încât am considerat că o singură vizită nu este suficientă. Bine, nici două nu au fost… dar asta este altă poveste.

Aș putea face un itinerar al satului, cu ordinea punctelor de atracție, cu detalii și hartă, dar consider că fiecare trebuie să-și facă propriul traseu, în funcție de preferințe, buget și orele de vizitare.

De exemplu, dacă mergi în Theologos în sezon, în prima parte a zilei, nu trebuie să iei în calcul că poți ajunge să vezi obiectele sculptate în marmură de la Ladis Marble Art. De ce? Pentru că magazinul este deschis doar seara.

Dacă mergi seara, tot în sezon, și iei în calcul cina în Theologos, trebuie să ții de cont de faptul că la taverne ar cam trebui să-ți fac rezervare. Altfel riști să rămâi nemâncat. De asemenea, dacă intenționezi o vizită în luna septembrie, trebuie să fii atent la ce mai găsești deschis.

