Ceva bun pentru copilul tău – Sendvișul de la Bulevard. O soluție sănătoasă pentru gustarea de la școală

A început școala și, cu ea, veșnica problemă: „Mama, eu ce mănânc mâine la școală?”. De obicei avem în casă, prin frigider, fel de fel de produse din care se poate încropi ceva, dar, să fim serioși, replica preferată a copilului (care nu mai e chiar copil) este: „N-am avut timp! M-am trezit târziu!”.

Așa am pățit și anul trecut, așa că știm deja povestea. Bineînțeles că am mers pe varianta „Ia bani și ia-ți ceva… un covrig… găsești tu!”, asta până când, într-o zi, subit, au început dureri în zona stomacului. „Ce-ai mâncat la școală?”. Invariabil răspunsul conținea măcar unul din cuvintele: „o pungă de chipsuri”, „un corn cu ciocolată”, „un ștrudel cu măr/brânză”, etc. Și ne mai miram de ce acuza copilul disconfort…

Am renunțat la „Ia bani!” și am început să-i pregătesc eu de seara sendvișurile pentru a doua zi, ca să mă asigur că sunt făcute. Tot nu era bine… „Știi cum e pâinea de la frigider? Eu nu mai pot să mănânc așa ceva!”, am auzit după o perioadă…

Am încercat apoi și varianta sendvișurilor făcute de seara, la sandwichmaker. După o vreme nici acelea nu au mai fost pe placul răsfățatului familiei. Așa că am făcut dimineața

Și apoi a venit vacanța! Dar și vacanța asta a ajuns la final și problema gustării a ajuns iar în atenția noastră. „Eu ce mănânc mâine la școalăăă?”, a început să răsune din nou în cinci seri pe săptămână.

Anul acesta însă salvarea a venit de la Restaurant Bulevard, care se află, întâmplător, în apropierea școlii copilului. Îi știu demult pe cei de la Bulevard și ce îmi place la ei este că mâncarea de acolo reprezintă o alternativă sănătoasă la majoritatea ofertelor de pe piață. Din păcate însă nu aveam cum să iau în calcul această variantă pentru sendvișul copilului deoarece deschideau târziu.

Asta până ieri când, pe pagina lor de Facebook, mi-a atras atenția o postare:

„Deschidem dis de dimineață. La 7. Știți de ce?

Pentru a face sandwich-uri fierbinți, cafea aromată și ceaiuri naturale.

Știți de ce?

Pentru că generații de liceeni și-au luat micul-dejun la noi, la #restaurantbulevardploiești și tradiția continuă.

Părinți grăbiți sau copii, vă așteptăm pe toți dimineața devreme cu sandwich-uri gratinate sau cu ou, cu cafea sau ceai, după preferințe.

De la 7. Nu uitați!”

Pfoai, păi m-am „scos”, cum se spune! Există și posibilitatea de a lua la pachet așa că nu mai există scuza „N-am avut timp să mănânc!”

Da, ne reîntoarcem dimineața la obiceiul cu „Ia bani și ia-ți ceva de mâncare!”, dar mențiunea este că, de acum încolo, copilul are obligația să trimită poză pe whatsapp cu ce și-a cumpărat, pentru a mă asigura că mănâncă ceea ce trebuie. Sper ca, în acest fel, să fi rezolvat problema gustării de la școală de anul acesta. Mă rog… sper doar pentru că, știți cum este, cu adolescenții nu poți băga mâna-n foc niciodată că nu se plictisesc subit și își doresc… „o pungă de chipsuri sau un corn cu ciocolată…” 😉 (P)