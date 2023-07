Să ne oprim pentru o gustare la OK Street Food, a fost alegerea perfectă pentru un refresh binemeritat

Știi cum e să vii într-o după-amiază de sfârșit de weekend, după un drum scurt, dar atât de lung, cu stat bară la bară, de pe Valea Prahovei? Și să-ți fie foame, și sete și să nu te aștepte nimic acasă pentru că tocmai te întorci din concediu…? Și să nu ai la îndemână decât soluțiile de fast food sau o comandă de livrare… dar mai ai răbdare de comandă?

Abia întorși dintr-o tură de câteva zile de libere, era trecut de 8 seara, aveam multe ore de drum și, singura variantă viabilă, părea a fi o pauză la o benzinărie. De Mc nu aveam chef, shaorme și alte asemenea, nu intrau neam pe căldura asta. Și brusc m-a lovit inspirația: „Facem popas la OK Street, am decretat!”

Atât copilul cât și soțul m-au privit circumspecți. Cum adică? Ce e aia? Nu e tot fast-food? Eram în focurile explicației când, imediat după ce am trecut de Blejoi, pe partea dreaptă a drumului, am zărit rulota de inox, pe care o știam doar din pozele de pe Facebook. „Uite, am ajuns! Oprește aici, în parcare!”, am apucat să strig.

La OK Street Food, conceptul celor de la Restaurant Bulevard din Ploiești, nu fusesem pentru că nu apucasem. Auzisem de concept, citisem despre el, dar mereu am avut altceva de făcut și niciodată timp să-l încerc. Întâmplarea a făcut că s-a brodit minunat zilele trecute, după o jumătate de zi petrecută în mașină, în trafic, bară la bară, pauza de seară, de la intrarea în Ploiești, a salvat finalul mini-concediului.

Cum am oprit mașina în parcare, ne-am repezit la rulotă. Sendvișuri de pui și limonadă a fost alegerea unanimă. Fiind atât de cald nu intra niciun fel de mâncare caldă, așa că sendvișurile au câștigat teren în fața felurilor de mâncare mai complicate. Asortate cu limonada rece, cu mentă și lavandă, au venit practic ca o încununare a scurtului drum lung spre casă.

Cu tăvile în mână, de la rulotă, am plecat spre grădina de lavandă. Acolo, în spate, cumva departe de agitația șoselei, este o adevărată oază de liniște și, acum, în această perioadă, de miros de lavandă.

Până pe la jumătatea lunii iulie, când se trece lavanda, la Rarissimo Garden de la OK Street Food, masa se poate lua în condiții deosebite, într-un cadru aproape spectaculos, am putea spune.

Pauza făcută la Rarissimo, la sfârșitul concediului, a fost exact ce am avut nevoie în acel moment: o mâncare bună, o limonadă delicioasă într-un cadru natural deosebit.

Am plecat de acolo după aproape o oră, timp în care am savurat pe îndelete limonada naturală și ne-am bucurat de mini-câmpul de lavandă amenajat în grădină.

Deși acum nu am avut chef, mi-am promis ca data viitoare să încerc, în loc de limonadă, ceaiul lor de grădină cu un amestec de plante aromatice din grădina proprie: cimbru, salvie, roiniță. Sună cel puțin interesant.

În ceea ce privește programul rulotei, acesta este de la ora 10 dimineața, până la 10 seara. Adică, inclusiv după un weekend pe Valea Prahovei, te poți opri seara, la întoarcere să bei măcar o limonadă la OK Street Food al celor de la Restaurant Bulevard. Și, credeți-mă, chiar merită! (P)