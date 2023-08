Play the Summer pe terasa Ploiești Shopping City și treci pe modul reload cu experiențe fresh

Încă de la începutul verii, sus pe terasa Ploiești Shopping City, spațiul s-a transformat într-un playground animat de distracție energizantă, amintiri vibrante, versuri fredonate la unison și mult dans sub cerul liber.

Într-o vară a muzicii și a distracției, Ploiești Shopping City a devenit, ca în fiecare an, un loc vibrant, unde apusurile parcă sunt mai de efect atunci când ai gașca alături. Sub conceptul Play the Summer, clienții centrului comercial s-au putut bucura de ritmurile încântătoare ale celor mai îndrăgite hituri, de cocktailuri răcoritoare și de vibe-ul electrizant al verii.

Distracția continuă și pe final de vară cu următorul concert susținut pe 25 august de Nicole Cherry, una dintre cele mai iubite artiste ale momentului din România.

Așadar, pe 25 august, clienții centrului comercial pot petrece ultimele zile de vară cu muzică bună, de data aceasta pe ritmurile hiturilor lui Nicole Cherry. Mai mult, actualii și noii utilizatori ai aplicației SPOT, care participă la concert, vor primi instant în ziua evenimentului un premiu fresh de vară.

Mai multe detalii sunt disponibile pe ploiestishoppingcity.ro.

Despre Ploiești Shopping City

Ploiești Shopping City, parte din portofoliul NEPI Rockcastle, primul și cel mai mare centru comercial din județul Prahova, are o suprafață închiriabilă de 46.500 m2 și pune la dispoziția clienților săi aproximativ 2.000 locuri de parcare. Mall-ul găzduiește unul dintre cele mai mari cinematografe din afara Capitalei, cu 12 săli de proiecție dintre care 7 sunt dotate cu tehnologia 3D, dar și peste 100 de magazine, mix-ul de chiriași incluzând branduri internaționale precum Zara, H&M, Pull and Bear, Bershka, Stradivarius, Adidas, Starbucks, Tezyo, LC Waikiki, Intersport, Noriel, BSB, și multe altele.

Cu aplicația mobilă SPOT, disponibilă gratuit în Google Play și App Store, clienții Ploiești Shopping City sunt recompensați cu puncte de loialitate la fiecare sesiune de cumpărături, ce aduc oferte și beneficii exclusive. (P)