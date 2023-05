Pensiunea Clisciova din Murighiol – un nume greu, o poveste tristă și o cazare excelentă

Pensiunea Clisciova din Murighiol a fost locul care mi-a arătat Delta Dunării așa cum nu credeam că o voi vedea vreodată.

De când mă știu am avut un soi de fobie de apă. Din această cauză Delta Dunării a fost întotdeauna un subiect tabu pentru mine, nu-mi doream cu niciun chip să ajung acolo. Nu luam în calcul, nu mă interesa, nici nu voiam să aud. Asta până când, stând de vorbă cu diverși în diferite situații, a început să mi se facă de-a dreptul jenă. Eu, ca româncă, nu ajunsesem să văd Delta Dunării! Am cunoscut străini care strângeau bani de excursie ca să ajungă să vadă Delta Dunării. Iar eu, cu delta „la doi pași”, într-un fel, nu călcasem niciodată acolo.

Și am început ușor-ușor să deschid harta țării și să trag spre est, într-o zonă care, pentru mine, până atunci, fusese de-a dreptul inexistentă. Nimic nu-mi suna cunoscut și, cu rușine recunosc, îmi erau mai familiare denumirile localităților din Sicilia decât a celor din Delta Dunării.

Când am hotărât că e timpul să văd ce e cu Delta, am luat și o decizie curajoasă: „Dacă tot merg în Deltă, vreau la Letea!” Așa că am început să caut 2 nopți, într-un weekend de sfârșit de mai, și o excursie cu barca până la Letea.

