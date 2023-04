„Ne-a costat circa 800 euro în plus”. Ce a pățit un prahovean pe ruta de întoarcere a zborului întârziat Wizz Air București – Bologna

Zborul Wizz Air București – Bologna de vinerea trecută (22.04.2023), întârziat aproape o zi „din rațiuni operaționale”, a creat nenumărate neplăceri în rândul a sute de pasageri, atât pe ruta dus cât și pe ruta de întors spre România. Un cititor al Observatorul Prahovean ne-a povestit care a fost atmosfera în zecile de ore de așteptare și cum a fost nevoit să scoată circa 800 de euro în plus pentru aproape o zi de stat în plus în Italia.

”Am avut <<norocul>> să mă aflu printre cei care au luat bilet pe ruta Bologna – București pe cursa W6 3140. Practic aeronava care trebuia să ajungă la Bologna din București se întorcea la București cu pasageri din Bologna.

Deși știau de ore bune de situația de pe Otopeni, au anunțat reprogramarea când toți călătorii erau la poartă de îmbarcare. A fost o adevărată aventură. Trebuia să decolăm din Bologna la 22.15 pe 21.04.2023 și am plecat a doua zi pe 22.04.2023 la 17.10.

După ce am aflat, ne-am căutat cazare în Bologna și am plecat. Am aflat a doua zi că au pus la dispoziție niște autocare. Au fost vreo 170 de persoane. I-au dus la niște hoteluri la vreo 30 km, mulți dintre pasageri fiind cu copii.

Noi am mers în Bologna pe cont propriu și, pentru patru persoane, care nu eram din aceeași familie, o zi în plus ne-a costat circa 800 de euro.

Când ne-am întors a doua zi la îmbarcare, nici măcar nu ne-au schimbat biletele. Ne-au pus să circulăm cu aceeași bilete. Când am ajuns la porți, evident, biletele nu erau înregistrate în sistem.

O angajată a aeroportului ne-a întrebat pe ce cursă suntem, i-am spus, apoi niciunul nu mai prezenta biletul pentru acces pentru că ea trebuia să dea cu cartela pentru toată lumea. Vă dați seama ce vulnerabilitate de securitate au creat. Putea să treacă oricine fără bilet, chiar și un terorist.

Acum încercăm să ne recuperăm banii”, explică prahoveanul din Câmpina care ne-a semnalat situația.

Acesta povestește despre cazul unei familii care, în weekend-ul respectiv, trebuia să ajungă la un eveniment în România.

„Era o familie cu câțiva copii mici pe același zbor cu noi. Ei au luat biletele pe ultima sută de metri, cu vreo două zile înainte, ca să ajungă la o cununie în țară. Au povestit că biletele au costa peste 1000 de euro. Vă dați seama că au ajuns în România după ce s-a terminat cununia și au fost nevoiți să facă cale întoarsă în scurt timp, pentru că aveau bilete retur”, povestește cititorul nostru.

În momentul de față, prahoveanul a solicitat despăgubiri pentru amânarea zborului.