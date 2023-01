Au fost aleși finaliștii Selecției Naționale Eurovision 2023

Au fost aleși cei doisprezece artiști calificați în Selecţiei Naţionale Eurovision Song Contest 2023. Semifinalele Eurovision Song Contest 2023 sunt programate pe 9 și 11 mai 2023, iar finala va avea loc în data de 13 mai.

Cei 12 finaliști sunt:

Deiona, cu piesa „Call on me” – Andrea-Ioana Stoica (Deiona) are 17 ani. În 2018 a câștigat Trofeul Festivalului Naţional “All for music” şi Marele Trofeu la Festivalul „Lumini Sonore” by Ozana Barabancea. Este artist interpret la Shark Records începând din 2022.

Andrada Popa cu piesa „No time for me” – Andrada Popa este o cantautoare şi actriţă. Ea a reprezentat România la Eurovision Junior în 2008 şi a câştigat, de-a lungul anilor, pâna la vârsta de 25 de ani, peste 30 de premii şi trofee la festivaluri muzicale naţionale şi internaţionale.

Ocean Drive cu piesa „Take you home” – Trupa, alcătuită patru tineri originari din Baia Mare – Condor Andrei-Glad, Dunca Alin-Mihai, Dragoş David-Andrei şi Czol Laszlo. Aceasta este prima piesă produsă de ei.

Amia cu piesa „Puppet” – Se numește Maria-Alexia Troacă și are 19 ani. Are în palmares câteva diplome importante: Premiul I la Festivalul Naţional “Florentin Delmar” Focşani 2021, Grand Prix 2020 la Concursul Internaţional “Good Vibes” by Adina Sim.

Andrei Duţu cu piesa „Statues” – Are 28 de ani. A obținut diploma First Class Honours – Creative Musicianship – Vocals – Performance la University of West London, Londra (2016 – 2019) şi diploma de merit Double grade Distinction Merit BTEC Level 3 – Music Diploma la Wigan and Leigh College (2014 – 2016), Awarded Student of the Year (2016).

Theodor Andrei cu piesa „D.G.T. (Off and on)” – Theodor Andrei are 19 ani şi este solist vocal, compozitor, textier, orchestrator şi actor. Acesta a obţinut peste 200 de premii în festivaluri naţionale şi internaţionale de muzică, cu peste 100 de melodii compuse.

Steven Roho x Gabriella x Formaţia Albatros cu piesa”Lele” – Roşu Stefan Alexandru (Steven Roho) este un fost sportiv fascinat de muzică şi care, în urmă cu câţiva ani, a făcut tranziţia către aceasta. Gabriela Lazăr (Gabriella) a început să cânte din copilărie, însa abia la varsta de 16 ani şi-a facut debutul pe scenă, în cadrul unui festival de teatru în limba franceză, la Douai. Formaţia Albatros a fost înfiinţată în 1990 de Lapadat Ştefan Cristian.

Aledaida cu piesa „Bla Bla Bla” – Adela Purcel (Aledaida) este din Cluj şi are 24 de ani. A urmat cursurile Şcolii Populare de Arte, specialitatea Canto Muzică Uşoară şi a participat la câteva concursuri la care a primit premiul I.

Adriana Moraru cu piesa „Faralaes” – Adriana Moraru a început de la vârsta de 6 ani să studieze solfegiul, vioara, pianul, canto clasic şi multe altele. A participat la emisiunea Ploaia de stele, a câştigat distincţii la mai multe festivaluri muzicale şi la un Concurs de karaoke naţional, la numai 14 ani.

Maryliss cu piesa „Hai vino” – Maria-Eliza Avramescu (Maryliss) a studiat canto şi a absolvit Şcoala Populară de Arte la o vârstă foarte fragedă. Ea are o trupă, împreună cu care a participat la foarte multe evenimente culturale.

JaxMan cu piesa „Bad&Cool” – Erin Dăneţ (Jax Man), în vârstă de 24 de ani, s-a apropiat de muzică încă de la vârsta de 6 ani, atunci când a descoperit magia tobelor, apoi a urmat chitara, dar pentru că şi vocea îi era deosebită, a început sa cânte într-un cor.

Andreea D Folclor Orchestra cu piesa „Periniţa mea” – Andreea Păduraru (Andreea D) este o interpretă cu o importantă activitate internaţională. A colaborat cu Sasha Lopez, ceea ce i-a adus numeroase premii internaţionale, incluzând două discuri de aur pentru vânzările din Canada şi Japonia şi peste 75 de milioane de vizualizări pe YouTube. De asemenea, a lucrat cu Dj Sava pentru două melodii de succes.