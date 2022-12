Cum se face toba de casă la români – vlog chef Escoffier Dan Neagu (Restaurant Bulevard Ploiești)

”Un deliciu”, ”Ceva ce nu trebuie să lipsească de Sărbători de pe masă”, plus multe alte păreri favorabile unui produs tradițional pe gustul majorității. În spatele gustului unic este însă o muncă serioasă și o rețetă păstrată cu sfințenie.

Săptămâna trecută, singurul chef Escoffier din Ploiești, Dan Neagu, debuta în ObservatorulPh cu o rubrică gastronomică pe gustul prahovenilor și nu numai – Culinaria.

Și pentru că suntem în sezonul în care bucătăria tradițională este la loc de cinste, prima ediție a fost dedicată rețetei de piftie, preparată în bucătăria Restaurantului Bulevard Ploiești. O puteți viziona AICI.

Astăzi, chef Dan Neagu vine cu un alt produs delicios – toba de casă

Mâncarea românescă tradițională are dichisurile ei. Trebuie urmați de multe ori pașii într-o anumită ordine, altfel… mâncarea nu iese. Sau nu iese ce trebuie. Și cum noi nu vrem să ratăm nimic din ce preparăm în bucătărie, mergem pe mâna lui Dan Neagu, mai precis pe sfaturile lui. De aceea am filmat această rețetă iar in video găsiți întocmai ordinea operațiunilor pentru a fi siguri de reușită.

Ingrediente pentru tobă de casă – 20 porții

-1/2 Cap de porc (3kg)

-Picioare de porc (adidași :))) 1buc

-Rasol de porc 1buc

-Fleică de porc (spată) 500gr

-Șorici 300gr

-Inimă de porc 2buc (400gr)

-Limbă de porc 1buc (300gr)

-Stomac de porc sau intestin de vită sau maț gros sau membrană pentru umplere. 1buc

-Morcov 4buc

-Ceapă 4buc

-Usturoi 100gr

-Pătrunjel, rozmarin, cimbru, după gust

-Foi de dafin 10buc

-Piper boabe 2linguri

-Sare (5linguri) 100gr

Pregătire: 30 min

Fierbere: 2h30min

Preparare: 20min

Modul de preparare poate fi vizionat aici: